الشكر والتقدير لجمعية اباء مجموعة مدارس مصعب بن عمير

مر اليوم الاول للامتحان الاشهادي بمجموعة مدارس مصعب بن عمير في جو بهيج,حيث كانت جمعية اباء واولياء هاته المؤسسة في الموعد,رغم انه لم يمر على تجديد مكتبها سوى ايام معدودات,

لقد قامت الجمعية رغم قلة مواردها بتهيئ وجبة الغداء للتلاميد والاساتدة على السواء,حيث بلغ عدد التلاميد 59 فضلا على ما يقارب 20 استادا,

كما انها لبت طلب الادارة التربوية في نقل المتعلمين من بعض الوحدات المدرسية رغم انها غير معنية بالنقل المدرسي وهي فرعية سيدي عطوان وفرعية ماجن الحمراء وفرعية بني يسبو الشيء الدي استحسنه الاباء واراحهم من عناء تنقيل ابنائهم الى المركزية لاجتياز الامتحان خاصة في هاته الاجواء الباردة,

ان الادارة التربوية في شخص مديرها تتقدم الى اعضاء الجمعية بخالص الامتنان والشكر على هاته المبادرة الانسانية وخاصة الى رئيس الجمعية السيد عبد المومني رشيد والاعضاء السيد عبد المومني محمد والسيد عبد الحق البقالي والعضو النشيط السيد صالحي ناجم.

كما لا نستثني السيد عبد المومني الصافي المكلف بحراسة المؤسسة والدي اعد وجبة الغداء في بيته وادخل الفرحة في نفوس المتعلمين الصغار,

نسال الله ان يجازي كل من ساهم في الالتفاتة الى المتعلمين وساعدهم على اجتياز امتحانهم في ظروف لائقة وان يجعلهم ممن قال فيهم:

سارعوا الى مغقرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الدين ينفقون في السراء والضراء

صدق الله العظيم