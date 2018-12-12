اتفاقية شراكة بين ألنادي الصحافي ونادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بثانوية بعد المومن التأهيلية بوجدة

بتنسيق بين إدارة المؤسسة والمصالح المادية ومسؤولي الناديين :

— النادي الصحافي ونادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بثانوية بعد المومن التأهيلية بجودة ، نظم مساء الجمعة 7 /12 / 2018 على الساعة3,30 حفل التوقيع على عقد الشراكة بين الناديين من أجل النهوض بالنشاط التربوي وبعثه من جديد والعمل على التأطير الجيد والهادف للتلاميذ وفتح المجال أمام مواهب التلاميذ من خلال وضع برنامج للأنشطة المشتركة وتحفيزهم على المساهمة البناءة والإيجابية وذلك بالنظر لما تحققه هذه الأنشطة من فوائد تربوية تستفيد منها هذه الأجيال الناشئة .

وقد ترأس حفل التوقيع السيد مدير المؤسسة عبد العزيز الروكي والاستاذين الفاضلين عبدالمجيد منسوب واسباعي حيث افتتح الحفل بمداخلة قيمة للصحفي امياي مجيد أحد قدماء تلاميذ ثانوية عبدالمومن والذي أبرز أهمية العمل الصحفي وتعدد اجناسه وركز على إبراز وتوضيح تقنية كتابة وتحرير الخبر الصحفي وكذا القصة الخبرية وأوجه التشابه والاختلاف بينهما ثم فتح المجال أمام التلاميذ المنخرطين في الناديين لطرح أسئلتهم التي تمحورت بشكل عام حول دور الصحافة ووضع الصحافة الورقية في ظل التطور التكنولوجي الحديث والانتشار الواسع للجرائد الإلكترونية، وقد حرص الصحافي مجيد امياي على الإجابة عن كل تساؤلات التلاميذ . وبعد ذلك حضر الجميع حفل توقيع عقد الشراكة بين الناديين تحت إشراف مدير المؤسسة.

فهنيئا للاستاذين اسباعي ومنسوب على هذه المبادرة التي تعد سابقة من نوعها في النشاط التربوي، وهنيئا لمؤسسة ثانوية عبدالمومن التأهيلية بوجدة ،وكل الشكر لمدير المؤسسة وللسيد كركور ابراهيم المسؤول عن المصلحة المادية لما قدماه من خدمات من أجل إنجاح هذا العمل التربوي الجاد .وتحية خالصة للأستاذ قدوري محمدين ،الوجه البارز في المدينة بأخلاقه ونشاطه وأحد قدماء ثانوية عبدالمومن وأستاذ عدد من الأطر التربوية وعلى رأسهم سي اسباعي المسؤول عن النادي الصحافي والذي أبى إلا أن يشرف هذه المؤسسة بحضوره .

وفي جو بهيج مفعم بالأمل والإرادة افترق الجميع على أساس الشروع في تنفيذ البرنامج المسطر على ضوء ما تحدده المذكرات الوزارية في هذه الأنشطة التربوية.

تقرير الأستاذ : — عزوز زريبة .