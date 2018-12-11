المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يندد بالانحراف في التعامل مع الملفات والقضايا التي تمس كرامة نساء ورجال التعليم FNE لجهة الشرق

يندد بالانحراف في التعامل مع الملفات والقضايا التي تمس كرامة نساء ورجال التعليم وتعصف باستقرارهم المهني والاجتماعي.

يطالب الوزارة الوصية على القطاع فصل نتائج الانتقال بالتبادل وغيرها عن الحركة الانتقالية الوطنية بما يخدم الشفافية ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويتيح للمتضررين الطعن واسترجاع حقوقهم.

يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بانشغال كبير الاستنكار الشديد للشغيلة التعليمية نتائج الحركة الانتقالية المفرج عنها بشكل متأخر، من طرف الوزارة الوصية على قطاع التربية بالنظر لعدم توازنها وانسجامها مع نتائج السنة الماضية وافتقادها المصداقية في ظل عزم الأكاديمية الجهوية تنظيم مباريات لشغل المناصب المتوفرة بمختلف مديريات الجهة، واعتبارا لعدم تناسبها والمعايير الجديدة التي نصت عليها المذكرات ذات الصلة خصوصا ما يتصل منها بتخفيض أقدمية الامتياز في المنصب من 20 إلى 16 سنة كحد أقصى، كما سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.

عجز الوزارة الوصية عن تلبية الطلبات الطارئة من التحاق بالزوج أو الزوجة أو المتوفرين على أقدمية تزيد عن 16 سنة.

إقحام نتائج الانتقال بالتبادل في نتائج الحركة الانتقالية من شأنه التغطية على التجاوزات المفترضة وتبريرها والزيادة في مساحات الغموض التي تلف هذه النتائج.

تأخر الإفراج عن نتائج التقاعد لأسباب صحية والتقاعد المبكر « النسبي » وتجاهل المناصب المتبارى حولها في إطار التوظيف بالعقدة يفرغ العملية من المصداقية المفترضة ويضرب النضالية التضامنية وقناعاته المبدئية فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم.

يطالب الوزارة الوصية على القطاع فصل نتائج الانتقال بالتبادل وغيرها عن الحركة الانتقالية الوطنية بما يخدم الشفافية ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويتيح للمتضررين الطعن واسترجاع حقوقهم.

يطالب الأكاديمية الجهوية للشرق الإسراع بالإفراج عن نتائج التقاعد النسبي والتقاعد لأسباب صحية واحتساب الحصيص الجهوي المخصص للتوظيفات الجديدة بموجب عقود، مناصب شاغرة لا سيما بالمديريات ذات الجاذبية.

يشدد على ضرورة إجراء الحركتين الجهوية والإقليمية لمعالجة نقائص الحركة الوطنية وجبر الضرر أخذا بعين الاعتبار جميع الإمكانات المتوفرة وفي ضوء إعلان شفاف ودقيق للمناصب الشاغرة بكل المديريات بالجهة الشرقية.

يعلن اعتزامه اتخاذ الأشكال الاحتجاجية الملائمة ومواصلة النضال إلى جانب المتضررين وكل الفئات والشغيلة عموما.

يهيب بالشغيلة الالتفاف حول إطارها المستقل والمكافح الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتمسك بمبادئ الوحدة والتضامن للصمود في مواجهة المد الجارف للانتهازية والتيارات التبخيسية والتلفيقية والتيئيسية الهادفة للتغطية على مسلسل الخوصصة والتبضيع وتصفية ما تبقى من مكاسب.

المكتب الجهوي

06/12/2018