بلاغ صحفي

فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma. وذلك ابتداء من يوم الإثنين 05 نونبر 2018 إلى غاية يوم الأربعاء 05 دجنبر 2018 كآخر أجل للترشيح.

ويجدر التذكير بأن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 بصفة « مترشح حر » يخضع لنفس شروط الدورة الماضية، وهي كالتالي:

إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛

الترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة

في إحدى الدورات السابقة؛

ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛

ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفاذها لا يمكن الترشح مجددا إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح؛

التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛

إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 05 دجنبر 2018 على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛

تضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

هذا، ويتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

وستعمل الوزارة، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا قبل 24 دجنبر 2018، على أن تخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2018 إلى 03 يناير 2019 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 يوم 14 يناير 2019. ويمكن للمترشحين

المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة: www.men.gov.ma.