وقفة التنسيق النقابي باقليم فجيج

تنزيلا لبرنامجه النضالي الاولي الذي سطره التنسيق النقابي الرباعي لإقليم فكيك في بيانه الذي اصدره يوم الاحد 7 اكتوبر 2018 ,نظم يوم الجمعة 12 اكتوبر وقفة احتجاجية امام المديرية الاقليمية لفكيك من الساعة الحادية عشر الى الساعة الثانية عشر بحضور اعضاء المكاتب الاقليمية للنقابات الاربعة لكل من

(UNTM)، (FDT)، (UMT)، (FNE )

وقد تم رفع لافتة محورية تحمل شعار « التنسيق النقابي لاقليم فكيك نضال متواصل من اجل تحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية , والتصدي للريع , والفساد المالي والاداري بالمديرية الاقليمية »

ولافتات اخرى صغيرة تتضمن اهم المطالب , وردد المحتجون مجموعة من الشعارات التي لامست وغطت كل الاختلالات التي تعرفها المديرية الاقليمية ومن بين الشعارات « التكليفات المشبوهة النقابات ارفضوها » » يامدير يا مسؤول ..التواطؤ ماشي مقبول « . » التكليفات المشبوهة النقابات ارفضوها » » نسابكم برعتوهوم ..اولاد الشعب كرفصتوهوم » » استفسارات انذارات ..تؤجج النضالات » ,الى غيرها من الشعارات المنظمة التي تحمل نفس الحمولة , وتم اختتام هذه الوقفة بكلمة للتنسيق النقابي تناولت الظروف والسياق وحيثيات هذه الخطوة الانذارية , والتي تم تنفيذها بعد استنفاد كل سبل وطرق الحوار والتواصل مع المدير الاقليمي , وتوالي مسلسل التجاوزات والاختلالات التي تراكمت مع مرور الوقت , والتي لم يكن امام التنسيق النقابي الا التصدي لها مراعاة لمصالح المتعلمين , وحقوق الشغيلة التعليمية .

وتم جرد اهم مظاهر الاختلال ,على مستوى التدبير البشري والمالي , والشطط في استعمال السلطة والتي انعكست على بعض نساء ورجال التعليم , وخصوصا ملف الحركات الانتقالية التي اجرتها المديرية دون اشراك الشركاء , وتعليق اللوائح , والتكليفات العشوائية والمشبوهة دون معايير , وعدم تفعيل وتطبيق المذكرات الوزارية خاصة المذكرة رقم 103 , و 137 والمذكرة 40 المتعلقة بالسكنيات , وملف اسطول السيارات , واعوان الحراسة والنظافة والطبخ , وغيرها من القضايا والملفات التي تدبر بشكل ارتجالي .

كما تم التذكير بالبرنامج النضالي الاولي الذي سطره التنسيق النقابي , ومنه الاضراب الاقليمي يوم 22 اكتوبر تضامنا مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد , والوقفة الاحتجاجية امام الاكاديمية الجهوية لوجدة يوم 9 نونبر 2018 .

عن اللجنة الاعلامية للتنسيق