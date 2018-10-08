scratch المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تنظم دورة تكوينية حول برنام

في إطار تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 وخاصة الشق المتعلق بتنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم ،وتماشيا مع توجهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تطوير كفايات وقدرات المتعلمين في أساسيات البرمجة ، وتمكينهم من توظيف مبادئها لإثراء معارفهم وتطوير فكرهم النقدي وقدرتهم على التحليل والتركيب والابتكار في العمل الجماعي والتعاوني ، وتثمينا للمكتسبات والنتائج المحققة في النسخ الثلاثة السابقة من مبادرة أسبوع البرمجة 5ACW201 6ACW201 ACW2017 واستعدادا للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة « أسبوع البرمجة بإفريقيا » Africa code week 2018نظمت المديرية الإقليمية وجدة انجاد دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الاعلاميات حول برنام SCRATCH يوم الخميس 4أكتوبر 2018بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أشرف على انطلاقتها السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد رفقة السيد محمد لشعل رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام والسيد جمال كمكامي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة ،والسيد كرم قدار المكلف بمصلحة الموارد البشرية ،حيث ألقى السيد المدير الإقليمي كلمة نوه من خلالها بالمجهودات المبذولة للأطر التربوية وبمساهمتهم الوازنة في تحقيق نتائج متميزة في النسخ الثلاثة السابقة من مبادرة « أسبوع البرمجة بإفريقيا »، مشيدا بالمجهودات المبذولة لوزارة التربية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ،مؤكدا حرصه التام على تتبع ومواكبة ورشات البرمجة التي ستظم ابتداء من الأسبوع المقبل على مستوى المؤسسات التعليمية لما لها من أهمية في توظيف مبادئ البرمجة لإثراء معارف المتعلمات والمتعلمين وتطوير فكرهم الإبداعي وقدرتهم على التحليل والتركيب والابتكار باستعمال التكنولوجيات التربوية ،وقد لقي التكوين إقبالا من طرف أستاذات وأساتذة التعليم العمومي والخصوصي المستفيدين من هذه الدورة التكوينية حول برنام SCRATCH الذين عبروا عن استعدادهم للانخراط في ورشات البرمجة التي ستنظم على مستوى المؤسسات التعليمية نظرا لأهميتها ومساهمتها في إثراء معارف المتعلمين في مجال البرمجة والمعلوميات .

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

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