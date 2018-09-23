الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي : المكتب الجهوي –جهة الشرق يدعو الى المشاركة المكثفة في المحطتين النضاليتين

المكتب الجهوي –جهة الشرق يدعو الى المشاركة المكثفة في المحطتين النضاليتين :

– المحطة الوطنية ليوم 7 اكتوبر 2018 المنظمة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالرباط

– المحطة الجهوية ليوم 23شتنبر 2018 المنظمة من طرف التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوجدة

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي – اجتماعه العادي بتاريخ 16/09/2018 في سياق يتسم باستمرار العدوان على المدرسة العمومية وباقي القطاعات الاجتماعية من أبرز مؤشراته تمرير قانون موظفي الاكاديميات وقانون الشراكة بين القطاعين العام و »الخاص » الشروع في تمرير القانون للتربية إمعانا في الاجهاز على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي. كما شهد الدخول الاجتماعي الحالي نفس الأعطاب الهيكلية من اكتظاظ وضعف البنيات وسوء التدبير بسبب القوانين والمذكرات المجحفة وضعف تأويلها خصوصا ما يرتبط بإعادة انتشار المدرسين وضرب حقهم في الانتقال والاستقرار، وبالنظر لانشغال الوزارة الوصية على قطاع التربية بتلميع الواجهات المدرسية وإصدار مقرر دراسي لا ينسجم ووضعيات واستعدادات المؤسسات وقدرتها التنظيمية التدبيرية. وإذ يعتبر المكتب الجهوي لجامعة الوطنية للتعليم التراجعات والاختلالات التي يعرفها الدخول المدرسي، جهويا ووطنيا لهذه الموسم 2018/2019، تمهيدا وتجسيدا للمخطط التصفوي والتخريبي الذي يستهدف الحق في التعلم الجيد والمجاني للجميع،فإنه :

1- يدين عمليات التفويت والهدم والتخريب والتحويل الذي تتعرض له المؤسسات العمومية ويطالب بتوفير بنيات ملائمة للتدريس تنسجم مع حاجات التعلم بالجهة الشرقية علما أن بعض الأقاليم تعرف برودة استثنائية.

2-يتضامن مع الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة 9 وضحايا النظامين والإدارة التربوية وكافة الفئات العاملة أو المرتبطة بالمدرسة المغربية العمومية، وتدعو الى المشاركة في أشكالها النضالية.

3-يسجل استغرابها الحيف الذي يطال أساتذة تدريس الامازيغية خصوصا بمديرية بوعرفة من خلال سعي الإدارة فرض تدريس التخصص المزدوج، ما يشكل تحديا صارخا للقوانين والأعراف والضوابط التنظيمية والأخلاقية، واستهدافا لأحد مكونات الهوية المغربي.

4-يشيد بمواكبة وتتبع كافة فروع الجامعة بالجهة الشرقية لمستجدات الدخول المدرسي واستعدادها إنجاح المحطة التنظيمية لتجديد المكتب الجهوي خلال دجنبر القادم ويدعوها للحضور والمشاركة في كافة المحطات الاحتجاجية جهويا ووطنيا(محطة 23 شتنبر 2018للمتعاقدين ، محطة 4و5 اكتوبر لموظقي الوزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ،محطة 8و9اكتوبر لاساتذة الزنزانة 9 و……)

5يدعو الهيئات والمنظمات والتنظيمات المتضررة من تخريب المرفق العمومي والمدرسة المغربية العمومية تحديدا الى توحيد مواقفها من الإصلاحات المزعومة ورص صفوفها في مواجهة مسلسل التراجعات، لاسيما بعد انكشاف أكذوبة « اصلاح » التقاعد وضرب المجانية. 6. يدعو الى المشاركة الواسعة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الاحد 7 أكتوبر احتجاجا على التردي والتفويت والتسليع ومن أجل تعليم ديموقراطي موحد مجاني جيد ومتكافئ للجميع يضمن المساواة بين أبناء الوطن وينهي مؤامرة الخوصصة.

نتقاسم هذا الوطن فلنتقاسم خيراته—-

وجدة في22/09/2018 عن المكتب الجهوي

الجامعة الوطنية للتعليم FNEمن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي

FNE, syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education National et de l’enseignement Supérieur.