نقابة مفتشي التعليم ـ وجدة ـ تتقدم بتعازيها لأسرة المرحوم محمد السهلاوي

وجدة في 22/09/2018

نقابة مفتشي التعليم

الفــرع الجهــوي

وجـــــدة

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقى المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الشرق ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المشمول برحمة الله وفضله محمد السهلاوي، الذي كان قيد حياته مفتشا متقاعدا، كما سبق له أن تقلد مهمة نائب إقليمي على نيابة جرادة . وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب الجهوي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المفتشات والمفتشين بجهة الشرق بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ولكافة أحبابه ورفاقه، راجيا من المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يرزق أهله و ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الشرق