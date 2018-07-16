المديرية الإقليمية وجدة أنجاد : 17 مترشحا من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمون بوجدة يجتازون امتحانات البكالوريا لسنة 2018

في إطار تنزيل سياسة المغرب في مجال الهجرة التي أعلن عنها في شتنبر 2013،وتفعيلا لبرنامج ادماج المهاجرين وترسيخا لالتزامات المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال احترام حقوق الانسان، وتعزيزا لعلاقات المغرب جنوب جنوب خاصة بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي ،وبغاية توفير كل الإمكانات والسبل لإدماجهم ، وسعيا لتيسير وفتح آفاق متابعة دراستهم في المغرب، عملت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف المناسبة للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب لتمكينهم من اجتياز امتحانات البكالوريا في دورتها العادية والاستدراكية للموسم الدراسي 2017/2018(فئة الأحرار)، حيث اجتاز 17 مترشحا امتحانات نيل شهادة البكالوريا موزعين على14 مترشحا في شعبة العلوم الشرعية و3مترشحا في شعبة الآداب ،ينحدرون من دولتي نيجيريا والسينغال الشقيقتين وحرصت المديرية الإقليمية على توفير جميع الظروف لمناسبة للمترشحين الأفارقة ضمانا لبمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا لهم على اجتياز الامتحانات الاشهادية ومتابعة دراستهم العليا .

وقد زار السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد مركز الامتحان بثانوية سيدي معافة الإعدادية خلال الدورة العادية للوقوف على تقديم الدعم اللازم والمساعدات الممكنة في إطار تكافؤ الفرص بغاية تيسير اجتياز فئة المهاجرون الأفارقة للامتحانات الإشهادية ، كما زار ثانوية الشريف الإدريسي خلال تنظيم الدورة الاستدراكية، حيث أعرب المترشحون الأفارقة عن ارتياحهم لظروف الاجتياز وعزمهم على النجاح ومتابعة الدراسات العليا، مثمنين الجهود المبذولة من طرف الأطر الإدارية والتربوية لتيسير ظروف الإجراء وتوفير شروطه المطلوبة .

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