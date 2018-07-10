بأكاديمية جهة الشرق 9564 مترشحة ومترشحا لاجتياز امتحان البكالوريا – دورة يوليوز 2018

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني للباكالوريا برسم دورة يوليوز 2018، قد بلغ 9564 مترشحة ومترشحا، من بينهم 4295 من الإناث، بنسبة 44.90% و 5269 من الذكور، بنسبة 55.10%

وقد وصل عدد المترشحين في التعليم العمومي إلى 6507 مترشحة ومترشحا بالنسبة للامتحان الوطني، بما يمثل 68.04% من مجموع المترشحين، في حين بلغ عدد المترشحين في التعليم الخصوصي 215 مترشحة ومترشحا من العدد الإجمالي للمترشحين، بنسبة 2.25% أما المترشحون الأحرار فبلغ عددهم 2842 مترشحة ومترشحا.

وفيما يخص مواعيد الامتحان، فسيجرى الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورته الاستدراكية أيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2018.

وسيتم إجراء المداولات يوم 15 يوليوز 2018، فيما ستعلن النتائج بالنسبة للدورة الاستدراكية يوم 16 يوليوز 2018.

والأكاديمية إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تنوه بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، وتشيد بمواكبة السلطات العمومية والترابية والأمنية لجميع محطات هذا الامتحان وعلى رأسها السيد والي جهة الشرق عامل عمالة أنجاد والسادة العمال بأقاليم الجهة، وجميع الهيئات المنتخبة، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها، وكافة المتدخلين في هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولية.

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