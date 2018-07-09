عامل اقليم جرادة يترأس الحفل الختامي الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية بجرادة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتفاء بالمتفوقين و المتفوقات

عمالة إقليم جرادة

الديوان

بلاغ صحفي

تخليدا للذكرى التاسعة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده على عرش اسلافه الميامين، وبمناسبة اختتام السنة الدراسية 2017/2018 ، ترأس السيد عامل إقليم جرادة يوم الجمعة 06 يوليوز 2018 بالمركز الثقافي بمدينة جرادة، اشغال الحفل الختامي الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتفاء بالمتفوقين و المتفوقات من أبناء الإقليم وذلك بحضور المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بجرادة، المنتخبون، رجال السلطة، رؤساء و ممثلو المصالح الأمنية والخارجية، أطر المراقبة التربوية و الإدارية رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية و ممثلو جمعيات المجتمع المدني.

استهل هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم الوطني على ايقاع النشيد الوطني؛ وفي كلمة له بالمناسبة هنأ السيد عامل اقليم جرادة جميع التلميذات و التلاميذ المتميزين بما حققوه من نتائج مشرفة، وحثهم على مواصلة المسير للمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا، شاكـرا أسرة التربية والتكوين من أطر تربوية و إدارية وهيئة المراقبة والتفتيش على ما بذلته من جهود من أجل توفير الظروف التربوية الملائمة للارتقاء بالأداء التعليمي والتحصيل الدراسي للتلاميذ.

كما اكد بهذه المناسبة ان عمالة اقليم جرادة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسعى الى تعزيز وتجويد العرض المدرسي للتعليم الأولي والابتدائي ومحاربة الهدر المدرسي، حيث سيتم :

*اعطاء الانطلاقة لأشغال بناء وتجهيز دار الطالبة بجماعة لمريجة و التي خصص لها مبلغ مالي قدره 4,4 مليون درهم في اطار برنامج محاربة الهشاشة.

*توسيع دار الطالب بجرادة بشراكة مع مجلس اقليم جرادة ووكالة تنمية جهة الشرق بكلفة قدرها 2,5 مليون درهم.

*برمجة مشروع بناء دار الطالبة بجرادة خلال الموسم الدراسي المقبل بكلفة 4,4 مليون درهم، رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 1,5 مليون درهم كشطر أول.

*اقتناء سيارة اسعاف لنقل تلاميذ جماعة تيولي في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بمبلغ قدره 405.000 درهم وهي الآن في طور الاقتناء.

كما تم إحداث مدرسة خصوصية بمدينة عين بني مطهر على غرار المدرستين الخصوصيتين اللتين تم بناؤهما لفائدة حاملي الشهادات بجماعة جرادة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستنطلق في تقديم خدماتها التربوية برسم الموسم الدراسي المقبل.

وقد تميز هذا الحفل بتوزيع الجوائز على كافة المتفوقين و المتفوقات في مختلف الامتحانات الاشهادية على مستوى الإقليم، وذلك بتخصيص في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 16 حاسوب للمتفوقين من التعليم الثانوي التأهيلي و 13 لوحة الكترونية للمتفوقين من الثانوي الاعدادي و 40 دراجة هوائية للمتفوقين من تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي .

وفي ختام هذا الحفل رفعت برقية ولاء و إخلاص الى السدة العالية بالله صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده.