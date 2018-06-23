بلاغ المديرية الإقليمية وجدة أنجاد حول نتائج امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2018‎

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تعلن المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بأن عدد المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2018 بلغ 6451 مترشحة ومترشحا، اجتاز منهم الامتحان الوطني 6005 بنسبة 94,67%، وبلغ عدد الناجحين 3502 بنسبة 58,32%، حيث بلغت نسبة الناجحين من الإناث 60,18%، و 56,12% بالنسبة للذكور.

وقد عرفت نسبة النجاح برسم الموسم الدراسي الحالي 2017/2018 تطورا مهما بلغ 5,18 % مقارنة مع الموسم الدراسي 2016/2017، و7,85% مقارنة مع الموسم الدراسي 2015/2016.

وبهذه المناسبة يتقدم السيد المدير الإقليمي أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة الأطر التربوية و الإدارية بالمديرية الإقليمية وجدة أنكاد بأحر التهاني لكافة المتعلمات والمتعلمين الناجحين متمنيا التوفيق لباقي المترشحات و المترشحين في الدورة الاستدراكية.

كما يتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسلطات المحلية ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والمصالح الصحية، على تعبئتهم الشاملة وتيسيرهم لمختلف العمليات الإجرائية للامتحانات، منوها بالجهود المبذولة من طرف جميع الأطر الإدارية والتربوية وبالدعم المقدم من طرف جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومختلف شركاء المنظومة التربوية، مثمنا مواكبة الصحف والمنابر الإعلامية لمختلف محطات الإجراء.