أكاديمية جهة الشرق تنظم الـدورة الجهوية لبرلــمـــان الطفـــــل

تحــت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم وتحت شعــــار » من أجل طفل مواطن وفاعل في التنمية الجهوية والوطنية » احتضنت مدينة وجدة يومي 25 و 26 أبريل 2018 فعاليات أشغال الدورة الجهوية لبرلمان الطفل برسم 2018 ، التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل ، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، من خلال الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشرق و المديريات الإقليمية التابعة لها .

و في كلمة له بالمناسبة ، رحب السيد رئيس قسم الشؤون التربوية نيابة عن السيد مدير الأكاديمية بجميع الحاضرين متوجها بتعابير الشكر لهم على مجهوداتهم في إغناء المسار الحيوي للمنظومة الحقوقية ببلادنا و مبرزا أن مؤسسة برلمان الطفل قد أصبحت تشكل بالفعل مدرسة للتربية على قيم المواطنة و التسامح و الديمقراطية والمسؤولية و مختبرا للتنشئة الحقوقية و تفعيل حقوق المشاركة لدى الأطفال و إطارا يتيح لعدد من الأطفال من مختلف أنحاء المملكة إمكانية اللقاء والتشاور و مساءلة المسؤولين و المنتخبين في مختلف مستوياتهم بشأن عدد من القضايا المحلية و الوطنية . كما أكد على أن هذه المؤسسة قد حققت بفضل المجهودات المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم حصيلة مشرفة يحق للمغرب أن يفتخر بها .

بعده ، تناول الكلمة السيد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بوجدة – أنجاد حيث أوضح أن هذه التظاهرة تزامنت مع الاحتفال بمدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 مؤكدا على أن تقدم الدول حاليا رهين بمدى توفرها على القيم الراسخة و الثابتة وعلى الرأسمال البشري المتمثل في أبنائنا و أطفالنا الذين يعتمد عليهم بلدنا في التنمية الشاملة باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات المجتمع. أما ممثلة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي فقد نوهت بالمجهودات التي يبذلها الأطفال البرلمانيون باعتبارهم نخبة تم اختيارهم لتمثيل أقرانهم بناء على أحسن المعدلات المحصل عليها . كما أبرزت أن الوزارة ووعيا منها بأهمية هذه الآلية قد عملت على إنجاز مجموعة من العمليات، من أهمها ، تدريس مادة المواطنة بالسلكين الابتدائي و الثانوي الإعدادي و إحداث مرصد القيم و تنقيح الكتب المدرسية من بعض الشوائب و تفعيل أدوار الحياة المدرسية و تحديد آليات التفعيل وضبط عمل المتدخلين بالإضافة إلى تعزيز الحق في المشاركة للتلميذات و التلاميذ و تربيتهم على الممارسة الديمقراطية .

و لم يفت ممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل أن يتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على المجهودات الدائمة والمستمرة لإنجاح جميع أنشطة المرصد الوطني لحقوق الطفل و انخراطها الفعلي فيها مؤكدا على أن برلمان الطفل هو آلية من آليات المرصد الوطني لحقوق الطفل و يضم 395 طفلا و طفلة على المستوى الوطني . وختم ممثل المرصد كلمته بالإشارة إلى أن الدورة الجهوية لبرلمان الطفل من شأنها خلق دينامية جديدة للأطفال البرلمانيين للانخراط في المشروع التنموي لبلادنا كما أنها تسعى إلى إرساء خلية تنسيق بين الجهة و الأكاديميات و المرصد الوطني لحقوق الطفل تقوم بدعم و مواكبة الأطفال البرلمانيين .

و تميزت أشغال الدورة بتقديم عرضين أولهما بعنـــــــــوان » للطفل دور و حقوق » و تمحور حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل و المرصد الوطني لحقوق الطفل و برلمان الطفل و ثانيهما خصص لحقيبة الطفل البرلماني و تضمنت ترسيخ قيم المواطنة والصالح العام و تعلم الأساسيات الأولية في البحث العلمي و المنهج الاستدلالي العقلي لفائدة الأطفال و الأساسيات الأولية حول تحديد الأولويات والمشاريع كما تميز اليوم الأول كذلك بتنظيم ورشات لمناقشة و اختيار الأولويات الجهوية و المحلية و بلورة خطة العمل مع انتخاب أعضاء لجن برلمان الطفل .

أما اليوم الثاني من هذه الدورة فقد كان الأطفال البرلمانيون على موعد مع شريط فيديو حول الدينامية الوطنية للنهوض بحقوق الطفل و المشاركة في مائدة مستديرة لعرض ومناقشة أولويات و برنامج عمل الأطفال البرلمانيين مع المسؤولين .

و توجت هذه الدورة بزيارة الأطفال البرلمانيين لمقر مجلس جهة الشرق حيث التقوا مع مجموعة من المسؤولين بهذه المؤسسة .

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