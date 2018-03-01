مدير أكاديمية جهة الشرق يتفقد أوراش المشاريع باقليم الدريوش

يواصل السيد محمد ديب مدير اكاديمية جهة الشرق تفقده لأوراش سير أشغال المشاريع الكبرى المرتبطة بتوسيع العرض المدرسي بمختلف المديريات الاقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وفي هذا الاطار قام يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بزيارة تفقدية لجماعات الإقليم (بلدية ميضار، وجماعتي تافرسيت وآيت مايت)، التابعة للمديرية الإقليمية بالدريوش، و قد انتقل السيد مدير الأكاديمية مرفوقا بالسيد المدير الإقليمي و بعض أطر المديرية إلى أوراش البناءات للوقوف على سير الأشغال و معاينتها ميدانيا وذلك بحضور مختلف المتدخلين.

كما قام السيد مدير الأكاديمية بزيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية للوقوف على بنيتها التحتية ومدى تأهيلها وجودة تجهيزاتها وكذا تتبع إنجاز مختلف التدابير البيداغوجية وعلى رأسها : القرائية واللغة الفرنسية بالمستوى الأول.

واختتمت هذه الزيارة بعقد باجتماع تنسيقي مع السادة رؤساء المصالح و بعض الأطر العاملة بمقر المديرية الإقليمية.

يذكر ان اللقاءات التفقدية للسيد المدير تدخل في إطار التحضير للدخول المدرسي 2019/2018، و تتبع تنزيل مختلف المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وكذا الاجراءات المتضمنة في المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في قطاع التربية والتكوين 2017- 2021.