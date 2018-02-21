الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي: بيان بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له اساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

بيان

تعرضت الاستاذة سهام الشعير استاذة مبرزة تدرس بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ( CPR سابقا ) وجدة للعنف اللفظي و الجسدي من طرف احد الاساتذةعلى مرأى و مسمع من زملائها الاساتذة اثناء اجتماع لهم بالمؤسسة نقلت على إثره الى المستعجلات عن طريق سيارة الاسعاف بعد ان فقدت وعيها و للعلم فإن الاستاذة حامل و حسب معلومات استقيناها انها ليست المرأة الاولى التي سلك فيها هذا الاستا ذ هذا السلوك مع زملائه الاساتذة اثناء الاجتماعات مما دفعهم التنديد بتصرفاته بكتابة تقريرممضى من طرفهم بعث للمسؤولين عن طريق السلم الاداري و لكن يا للاسف لم تتخذ في حقه اي اجراء مما جعله يتمادى .

ونحن في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – أذ نتأسف لهذا السلوك المتمثل في العنف المتفشي في المؤسسات التعليمية و الذي أصبح من بين ممارسيه رجل التربية نعلن :

– تضامننا المطلق مع الاستاذة متمننين ان لا يؤثر هذا السلوك على صحتها الجسمية و النفسية ,

– إدانتنا للعنف الممارس على الاستاذة خاصة و على كل من طاله هذا السلوك المشين و من اي طرف كان .

– مطالبتنا للمسؤولين :

– فتح تحقيق نزيه فيما تعرضت له الاستاذة و السوابق التي ندد بها الاساتذة في عريضتهم .

– عدم التغاضي عن كل من سولت له نفسه ممارسة العنف داخل المؤسسة التعليمية و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه مهم يكن الفاعل .