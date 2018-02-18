نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للالعاب المدرسية البطولة الوطنية للالعاب المدرسية » الجمنزياد » بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 11 الى 14 فبراير 2018 تحت شعار » الرياضة المدرسية تعزيز للصداقة المغربية الافريقية « .

وقد أبان الابطال الرياضيون المدرسيون لأكاديمية جهة الشرق عن مستوى جد متميز بتحقيقهم لنتائج هامة تشرف الرياضة بجهة الشرق، هذا وتضمنت هده الالعاب رياضة العاب القوى ، والسباحة، والجمباز، و الكراطي ، والشطرنج وتنافس من خلالها 335 تلميذة وتلميذا الذين تأهلوا على مستوى المؤسسات التعليمية والمديريات، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وحصلت اكاديمية جهة الشرق على مراتب مهمة خاصة في العاب القوى بذهبية في مسابقة 100 متر ذكور، وميدالية ذهبية في 200 متر ذكور، وذهبية في القفز الطولي ذكور، و اربع ميداليات نحاسية في مسابقات القفز الثلاثي ذكور و 100 متر حواجز اناث ودفع الجلة ذكور اضافة الى نحاسية في جمباز الحركات الارضية اناث، وفي رياضة الكراطي حصلت اكاديمية جهة الشرق على المرتبة الاولى ، مناصفة مع اكاديمية جهة سوس ماسة برصيد ميداليتين ( ذهبية ونحاسية )

يذكر ان التلميذ ابريش مروان من اكاديمية جهة الشرق، قد تمكن من التأهل للبطولة العالمية 100 متر فتيان.

للإشارة فقد سبق وان حازت الاكاديمية الجهوية لجهة لشرق على المرتبة الأولى لفئة الفتيان من خلال المشاركة المتميزة للتلميذ فؤاد مسعودي الذي يتابع دراسته بالثانوية التأهيلية السلام بالمديرية الاقليمية وجدة أنجاد، بمناسبة مشاركة المغرب في البطولة المغاربية المدرسية السابعة والثلاثين للعدو الريفي، التي اقيمت بالجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و05 فبراير2018، حيث دأب المغرب على المشاركة في هذه البطولة المغاربية التي تنظم سنويا احتفاء بذكرى شهداء ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.

مكتب الاتصال بالأكاديمية