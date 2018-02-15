مدير أكاديمية جهة الشرق يتفقد أوراش المشاريع بإقليم الناظور

في إطار التهييء للدخول المدرسي للموسم 2018/2019، و في سياق تنزيل التدبير رقم 12 المتعلق بتوسيع العرض المدرسي، ومن اجل تفقد تسير أشغال أوراش بناء المؤسسات التعليمية بالجهة ، قام السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ، بزيارة تفقدية للمديرية الإقليمية بالناظور، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، وكان مصحوبا بوفد من مساعديه المسؤولين بالأكاديمية.

لقاء السيد المدير بمقر المديرية الإقليمية بالناظور مع السيد حسان الناصري المدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح بالمديرية، كان مناسبة لتقديم عروض حول وضعية التربية والتكوين بالإقليم، وسير العمل بالمؤسسات التعليمية، والترتيبات المتخذة إقليميا لأجل ضمان شروط دخول مدرسي موفق كالعادة، على جميع المستويات، وبالخصوص الجوانب المتعلقة بتأهيل وإصلاح المؤسسات التعليمية، وعملية تعويض الحجرات المفككة بالبناء الصلب، والتوسيعات و الإحداثات الجديدة، التي ستستجيب للطلب الاجتماعي على التعليم بمختلف بلديات وجماعات الإقليم. هذا الاجتماع كان له بالغ الأهمية لتركيزه على الوضعية الراهنة للأوراش، ومستوى الإنجاز، ودراسة الترتيبات الكفيلة بضمان إنجاز الأشغال المقررة وفق المبرمجة المسطرة بدقة، لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية للدخول المدرسي.

بعد ذلك انتقل السيد مدير الأكاديمية والوفد المرافق له إلى الأوراش البنائية للوقوف على سير الأشغال ومعاينتها ميدانيا، وقد زار أوراش بناء الثانوية التأهيلية الجديدة بالعروي، ومدرسة حي صوناصيد2 بسلوان، والتوسيع الهام الذي تشهده ثانوية ابن الهيثم بالعروي بإضافة 18 حجرة دراسية جديدة، وخلال هذه الزيارات التفقدية اطلع المدير عن كثب على مختلف مراحل إنجاز المشاريع كما استمع فيها إلى التوضيحات التي قدمها له السيد المدير الإقليمي بالناظور ورؤساء الأوراش والمقاولين، وأكد فيها على ضرورة الوفاء بالإلتزامات وتحقيق الجودة ومراعاة الجمالية، على مستوى التصميم والتجهيزات ومعايير البناء حرصا على الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في ميدان التربية والتكوين.

يدكر انه ، اعتبارا للرهانات المطروحة على المنظومة التربوية على مستوى اكاديمية جهة الشرق ، وفي سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 ،لاسيما في جانب تعميم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي ،فإنه من شأن هذه المشاريع أن تقدم إسهاما هاما في دعم وتحسين الأداء وفاعلية العرض المدرسي المقدم.

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