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بأكاديمية جهة الشرق : تظاهرة إعلامية جهوية في دورتها الخامس عشر

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تحت شعار: » توجيه فعال ضمان لمسار مهني ناجح  » ، تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بتعاون مع المديرية الإقليمية بوجدة التظاهرة الإعلامية الجهوية (الدورة 15)، حول الإعلام والمساعدة على التوجيه، لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي ،أباءهم وأولياء أمورهم، وذلك يومي السبت والأحد 17و18 فبراير2018، بالمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، الكائن بشارع المرابطين، بوجدة بجوار مدرسة ابن الخطيب ( قرب مقبرة النصارى) .
مكتب الاتصال

 
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