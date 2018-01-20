المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعطي انطلاقة توزيع ملابس شتوية بمجموعة من المدارس

المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتنسيق مع جمعية تنمية التعاون المدرسي تعطي انطلاقة توزيع ملابس شتوية بمجموعة مدارس عمر الخيام بجماعة عين الصفا .

احتفاء بالذكرى الرابعة والسبعين لتقديم عريضة الاستقلال، وتدبيرا لموجة البرد التي تعرفها مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الجارية ، وتنزيلا للتدابير الإجرائية للرؤية الاستراتيجية في مجالا الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية ، وتنفيذا للمخطط الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، ومواصلة في أجرأة مختلف عمليات المخطط الإقليمي متوسط المدى للمديرية الإقليمية وجدة أنجاد، وفي إطار التدبير الأمثل لمجالات التعاون بين المديرية الإقليمية والفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي ترأس السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد يوم الجمعة 12 يناير 2018ابتداء منم الساعة التاسعة صباحا حملة توزيع183طقما من الألبسة الشتوية بمركزية مجموعة مدارس عمر الخيام بجماعة عين الصفا، بمساهمة من الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرس التابعة للمديرية الإقليمية، وذلك بغلاف مالي بلغ مائة وعشرين ألف درهم (120.000,00)خصصت لاقتناء 185طقمايتكون كل طقم من معطف شتوي وبذلة رياضية وحذاء من النوع الجيد وألبسة قطنية ، وقفازات وقبعة وجوارب .وقد استفاد من هذه العملية متعلمة ومتعلما 185منهم 90من الإناث بمركزية مجموعة مدارس عمر الخيام وفرعية تاغيت وفرعية تلمامين وفرعية مازوز وفرعية ماجن بختتة التابعة لها .

وقد حضر مراسيم توزيع الأطقم الشتوية إلى جانب السيد المدير الإقليمي السيد قائد مقاطعة عين الصفا، والسيد رئيس جمعية تنمية و التعاون المدرسي وأعضاء مكتب الجمعية، والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية ، والسيد نائب رئيس الجماعة القروية وبعض الأعضاء، وجمعية آباء وأمهات وأولياء تلامذة المجموعة المدرسية وعدد هام من الآباء والأمهات وساكنة المنطقة إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية لمركزية مجموعة مدارس عمر الخيام .

واشتمل برنامج الحملة المنظمة تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم تحية العلم على كلمات النشيد الوطني التي رددها المتعلمات والمتعلمون رفقة الحاضرات والحاضرين، ليلقي السيد المدير الإقليمي كلمة بالمناسبة أشاد فيها بالأداء الجيد لتلامذة المؤسسة التعليمية وقيمة النتائج الدراسية المحصلة ، معزيا ذلك إلى الجهود القيمة المبذولة من طرف الأستاذات والأساتذة بالمجموعة المدرسية ، والأداء الإداري الناجع، إلى جانب الالتفاف القوي بجماعة عين الصفا حول قطاع التربية والتكوين من طرف مختلف المتدخلين ، سلطة محلية وجماعة قروية وأطر إدارية وتربوية ، وجمعية الآباء وفعاليات المجتمع المدني.

واعتبر السيد المدير الإقليمي في كلمته مبادرة توزيع اطقم من الملابس واللوازم الشتوية بمثابة جائزة للمتعلمات والمتعلمين تنويها باجتهادهم ومثابرتهم وتشجيعا لهم على مزيد من الجد والمواظبة لتحقيق الأفضل .

وقد وقف السيد المدير الإقليمي على مجموع المبادرات القيمة التي حرصت جمعية تنمية التعاون المدرسي على القيام بها خلال السنة الجارية دعما للتمدرس وتصديا لظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، حيث أشار إلى مساهمة الجمعية في تأهيل مرفق الاستقبال المتعلمات والمتعلمين بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون بطاقة استيعابية تصل إلى ثمانين سريرا، إلى جانب اقتناء حافلة للنقل المدرسي بشراكة مع ولاية جهة الشرق والمديرية الإقليمية وجدة أنجاد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سيتم توجيهها للجماعة القروية سيدي بولنوارن إلى جانب اقتناء مجموعة من الاطقم المكونة من ألبسة شتوية استهدفت خلال هذا الموسم جماعة عين الصفا إلى جانب بعض المؤسسات التعليمية بجماعة بني خالد، وجماعة وجدة في إطار الحملة التربوية الاجتماعية لمقاومة البرد التي كانت قد استهدفت خلال السنة الماضية مؤسسات تعليمية بجماعات قروية وحضرية بعمالة وجدة أنجاد.

وقد ثمن السيد المدير الإقليمي جهود جمعية تنمية التعاون المدرسي، التي تنضاف إلى الجهود القيمة المبذولة من طرف ولاية جهة الشرق والجماعة القروية عين الصفا التي حرصت خلال السنة الماضية على تمكين تلامذة المؤسسات التعليمية بالجماعة من ثلاثمائة (300) دراجة هوائية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ونوه السيد المدير الإقليمي بالالتفاف القوي حول قطاع التربية والتكوين بجماعة عين الصفا خاصة ومختلف الجماعات الحضرية والقروية بعمالة وجدة أنجاد عامة، وهو الالتفاف الذي يعزز جهود وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية للارتقاء بأداء المنظومة التربوية وتجويد التحصيل الدراسي، مشيرا إلى نجاح تجربة المدرسة الجماعاتية بعين الصفا الذي يجري حاليا توسيع جناحها الداخلي بمرفق يتسع لأربعين سريرا إضافيا.

وقد انطلقت عملية توزيع الأطقم المخصصة للمتعلمات والمتعلمين موازاة مع التقاط صور تذكارية، وحفل استقبال الحاضرات والحاضرين.

وانتقل السيد المدير الإقليمي رفقة المشاركات والمشاركين في الحملة المنظمة، عقب ذلك إلى مركزية المدرسة الجماعاتية ادريس الأول بعين الصفا، حيث نظمت زيارات للورشات المنظمة من طرف جمعية مغرب بلا حدود والفرع الإقليمي لاتحاد التعليم الحر الذي نظم بتعاون مع المديرية الإقليمية على امتداد يومين حملة توزيع ألبسة شتوية على المتعلمات والمتعلمين إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية حول إعادة تدوير النفايات والحفاظ على البيئة والبستنة المدرسية ، والعمليات الرياضية ، والأنشطة الذهنية ، وقد ألقى كل من السيد المدير الإقليمي والسيد قائد المقاطعة كلمات بالمناسبة خلال زيارة الورشات المنظمة .

وتواصل المديرية الإقليمية وجمعية تنمية التعاون المدرسي حملتها في تدبير الفصل البارد التي ستمتد إلى غاية شهر مارس من هذه السنة، حيث ستحط بمجموعة مدارس مصعب بن عمير بجماعة بني خالد خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب بعض المؤسسات التعليمية بجماعة وجدة.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد