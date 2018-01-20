تلاميد فرعيتي العيدان وكزناية التابعتين الى م م مصعب بن عمير يستفيدون من مبادرة طيبة

في بادرة انسانية طيبة,استفاد متعلمو فرعيتي العيدان وكزناية,من اطقم تتوفر على البسة جديدة,وهي عبارة عن بدلات واحدية رياضية فضلا عن قبعات وقفازات بلغت قيمتها المالية ما يقارب 2 مليون سنتيم,وقد استفاد في هاته المبادرة الطيبة 35 تلميدا وتلميدة موزعين على الفرعيتين .

وتجدر الاشارة الى ان توزيع الاطقم اشرف عليهاالسيد المدير الاقليمي شخصيا رفقة السيد رئيس الكتابة الخاصة والسيد رئيس مكتب الانشطة والسيد رئيس جمعية تنمية التعاون المدرسي فضلا عن بعض اعضائها وهم السيد جمال خرباش والسيد ميمون الدباب.

هدا وقد لقيت هده المبادرة النبيلة استحسانا لدى الساكنة وادخلت الفرحة العارمة في نفوس الاطفال الصغار المستفيدين من الاطقم,خاصة بفرعية كزناية النائية.

كما تفضل السيد رئيس الكتابة الخاصة بتقديم 60 وزرة لادارة المؤسسة تم توزيعها في نفس اليوم على متعلمات المركزية.

انها فعلا مبادرة تستحق التنويه والشكر,لكل من اسهم في ادخال الفرحة على اولئك الاطفال المتواجدين في مناطق صعبة المسالك ووعرة التضاريس.

املين من العلي القدير ان يجازي كل من بدل جهدا للقيام بهاته المبادرة بحسن الثواب والجزاء.

قال تعالى:سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض,اعدت للمتقين,الدين ينفقون في السراء والضراء,والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس,والله يحب المحسنين.

صدق الله العظيم