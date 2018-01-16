مجموعةمدارس مصعب بنعمير تحتفل بدكرى تقديم عريضة الاستقلال

احتفلت مجموعة مدارس مصعب بن عمير بدكرى تقديم عريضة الاستقلال يوم الجمعة 12يناير 2018 بالمركزية,ورغبة في انجاح الحفل وجعل المتعلم يفجر طاقاته الثقافية والفنية,تجند الاساتدة بدون استثناء ووزعوا الادوار فيما بينهم خلال فقرات الحفل المبرمجة سلفا,

وتخلل انشطةالحفل مسابقة ثقافية بين متعلمي المستوى السادس قدموا من بعض الوحدات المدرسية وهي فرعية العراعرة واشراكة وسيدي عطوان وكزناية,ولم يسعف الحظ متعلمي الفرعيات المتبقية نظرا لبعد المسافةوقلةوسائل النقل,

هدا وقدحضر الحفل بالاضافة الى الاطر العاملة بالمؤسسة ومتعلميها,السيد الخليفة رئيس قيادة بني خالد,واحد المستشارين الجماعيين بالجماعة القروية,والسيد رئيس جمعية الاباء ومجموعة من اعضائها,فضلا عن مجموعةمن الاباء والاولياء.

كما حضر الحفل اعضاء جمعية الثقافة والبيئة ببني درار,والتي قدم اعضاؤها فترات تنشيطية متميزة لفائدة المتعلمين في ساحة المؤسسة,ومن الامور التي خلفت ارتياحا لدى المتعلمين بالدرجة الاولى وكدا ادارة المؤسسة واطرها التربوية,هي مساهمة هاته الجمعية بجوائز المتنافسين في المسابقة الثقافية,وكدا مساهمتها في وجبة الفطور المعدة لجميع المتعلمين الحاضرين في الحفل.

وقدمرت الانشطة في جو تربوي متميز انجحها الاساتدةالدين تكلفوا بتقديم الفترات بدقة وتنظيم وهم الاساتدة يمينة سغيري وعمر موزوري عبد المجيد ميموني ورشيد الصابري,اما الاساتدة الاخرون فقد قاموا جميعهم بمجهودات جبارة تتمثل في حراسة المتعلمين والحفاظ على سلامتهم داخل حجرة العروض وخارجها وهم السادةالشيخ غوبي واحمد بنهاري ومحمد الصوفي والشيخ اعزيوز ويمينة رحماني ويحي لصهب,كما تكلف الاخرون بحفل الشاي المعد للحاضرين والمتعلمين واخص بالدكر الاستادة نادية اشان وعزيزة لبروزي والهام غزواني وفوزية الخرباوي وسميرة رحماني.

كما تكلف السادة حسن بوفي وفتحي الطيبي ونادية بالهواري وحسن بن عبد الرحمان والشيخ بومنكارومحمد اجماهري باعداد الجوائز والشواهد التقديرية,اضافة الى الاستاد ادريس فراجي الدي تكلف بمكبرات الصوت داخل القاعة .

وقدمر الحفل في جو تنافسي بين المتعلمين نال اعجاب الحاضرينوجاءت فقراته كالتالي:

تحية العلم على نغمات النشيد الوطني

ايات بينات من الدكر الحكيم

كلمةادارة المؤسسة

كلمة السيد الخليفة

انطلاق المسابقة الثقافية

اناشيد وطنية تتخلل فترات المسابقة من اداء تلاميد العراعرة واشراكة وكزناية والمركزية

توزيع الجوائز على المتنافسين في المسابقة

توزيع الشواهد التقديرية على جميع المتعلمين المشاركين في اداء الانشطة

توزيع شواهد تقديرية على جميع الاساتدة

دعوة الجميع الى حفل شاي