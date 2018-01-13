انطلاق الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الاساتذة بموجب عقود بأكاديمية جهة الشرق

تنطلق يوم السبت 13 يناير 2018 الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الاساتذة بموجب عقود دورة يناير 2018، بمختلف مراكز الامتحان المحددة باللوائح والمصنفة حسب التخصصات. هذا وقد سبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ان اعلنت مساء يوم الخميس 11 يناير عبر البوابة الالكترونية للأكاديمية وبمقر الأكاديمية و المديريات الاقليمية التابعة لها ،عن اسماء المترشحات والمترشحين الذين تم قبولهم في الانتقاء الاولي لاجتياز الاختبار الكتابي في جميع المديريات الاقليمية بالجهة.

وسيتبارى المعنيون بالأمر على ما مجموعه 1469 منصبا، منها 451 منصبا في السلك الثانوي، و 1018 منصبا في السلك الابتدائي، موزعين على الشكل التالي حسب الاقاليم التابعة لأكاديمية جهة الشرق، اقليم الدريوش (359 منصبا)، اقليم الناظور( 288 منصبا) ، اقليم جرادة ( 127 منصبا )، اقليم بركان (10 مناصب) ، اقليم جرسيف (218 منصبا) ، اقليم تاوريرت (194 منصبا) اقليم فجيج ( 243منصبا) ، عمالة وجدة انجاد (30 منصبا).

وتجدر الاشارة الى أن الاختبارات الكتابية ستجرى بما مجموعه 22 مركزا موزعة على المديريات الاقليمية التابعة للجهة.

يذكر انه مباشرة بعد الاعلان عن النتائج سيتم اخضاع الناجحين للامتحان الشفوي وذلك ايام 22 و 23 و 24 يناير الجاري.

مكتب الاتصال بالاكاديمية