المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تنظم دورة تكوينية في مجال التربية على تدبير المخاطر

يومي 09و10يناير2018

في إطار تفعيل برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومنظمة اليونسيف برسم الموسم التربوي 2017-2018 في مجال التربية على تدبير المخاطر وتفعيلا للمخطط الإقليمي للمديرية الإقليمية الخاص بالحماية والوقاية من المخاطر الكبرى بالوسط المدرسي ،نظمت المديرية الإقليمية وجدة انجاد دورة تكوينية في مجال التربية على تدبير المخاطر بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون يومي 09 و10يناير2018لفائدة الأطر الإدارية والتربوية للحوض المدرسي الذي يشمل المؤسسات التعليمية التالية:(مدرسة طه حسين – مدرسة المحبس – مدرسة ابن عذاري – مدرسة الوحدة – مدرسة حليمة السعدية – مدرسة الخنساء – مدرسة محمد عدلي – مدرسة الخوارزمي – مدرسة طارق بن زياد – المدرسة الجماعاتية الإمام مسلم -ثانوية محمد الدرفوفي الإعدادية – ثانوية الداخلة الإعدادية).

وقد ترأس السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من الدورة التكوينية بحضور السيد فوزي قصير رئيس مصلحة الشراكة والشؤون القانونية بالأكاديمية الجهوية، والسيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات بالمديرية الإقليمية والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية حيث ألقى كلمة بالمناسبة رحب من خلالها بالحضور مذكرا بالسياق العام الذي تندرج فيه هذه الدورة التكوينية ،مشيرا إلى أهدافها المتمثلة في تمكين الأطر الإدارية والتربوية من وضع برامج عمل لتدبير وضعيات الطوارئ بالمؤسسات التعليمية ، وتأهيلهم واكسابهم الكفايات اللازمة والضرورية لاتخاذ المواقف الفورية في حالات الطوارئ لإسعاف المتعلمات والمتعلمين وضمان شروط الصحة والسلامة والأمن الإنساني لكل العاملين بالمؤسسات التعليمية .كما عرض السيد ميمون مبطيل رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية لبرنامج عمل اليومين التكوينين والذي شمل تقديم عرض حول المخطط الخاص بالحماية والوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم ورشات في مجال الدعم النفسي التربوي والاجتماعي لتيسير تعلمات الأطفال وضبط السير العادي للحياة المدرسية بعد الطوارئ ،ومناقشة أشغال الورشات مع صياغة مخططات تدبير المخاطر الخاصة بكل مؤسسة تعليمية ، وقد قام بتأطير الدورة التكوينية كل من السيد عبد القادر عماري رئيس مكتب الصحة المدرسية والأمن الإنساني والسيد سليمان المختوم رئيس مكتب الخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية ،واختتمت أشغال اليومين التكوينيين بقراءة لمخططات تدبير المخاطر للمؤسسات المستفيدة من التكوين والتي سيتم العمل بها بالمؤسسات التعليمية لتدبير المخاطر المحتملة.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد