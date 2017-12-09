داخلية عبد المومن تحتفل بتلاميذها

في اطار تفعيل الاندية التربوية و تنشيط الحياة المدرسية ,و بمبادرة كريمة من الأستاذ الفاضل السباعي عبد الكريم أستاذ مادة اللغة الانجليزية بثانوية عبد المومن التأهيلية ، وبتنسيق مع السيد الممون كركور ابراهيم المسؤول عن المصالح المادية ، وبحضور السيد مراح اصغير رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية وجدة انجاد ، والسيد الصادق معمري مدير المؤسسة و السيد محجوبي المحجوب الحارس العام بالداخلية ، والسيد كمال ورياشي إطار بالادارة التربوية للمؤسسة ، ورئيس جمعية الآباء، تم تنظيم غذاء مشترك جمع تلاميذ الداخلية بتلاميذ الجذعين العلميين خيار فرنسية دولي. وقد اطلع تلاميذ الجذعين على الترتيبات التنظيمية المتبعة في تغذية التلاميذ انطلاقا من التحضير لدخولهم لقاعة المطعم وتوزيع الغذاء ، وكذا مسؤولي الطاولات . وقد ألقى الاستاذ السباعي كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالمجهودات التي يبذلها كل الساهرين على خدمة هذه الفئة بالمؤسسة وأخبر التلاميذ الداخليين بأن ضيوفهم في الغذاء هم تلاميذ الجذع علمي خيار فرنسية دولي ،وبدوره شكر السيد مدير المؤسسة الحاضرين وأثنى كثيرا على هذه المبادرة الطيبة التي من شأنها ربط جسور التواصل بين تلاميذ القسم الداخلي و التلاميذ الخارجيين.

وقد تناول الجميع الغذاء حسب البرنامج الغذائي العادي المقرر ليوم الخميس : 07 دجمبر 2017.وفي الاخير قام تلاميذ الجدع المشترك دولي خيار فرنسية بزيارة الجناح الخاص بالمراجعة أين شرح لهم السيد الحارس العام للداخلية و السيد مدير المؤسسة نظام القسم الداخلي و طبيعة التلاميذ المستفيدين من خدماته و أدوار معلمي الداخلية و قيمة المنح الدراسية

وقد أخذ تلاميذ الجذعين صورة تذكارية مع بعض الأطر التربوية بالباب الرئيسي للمؤسسة أسوة بصور الزمن الذهبي التي خلدتها كاميرات الاستاذ الصحفي الحاج قدوري الحسين.

بقلم الاستاذ عزوز زريبة