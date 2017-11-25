يهم رجال التعليم مباراة الدخول الى سلك تكوين الادارة التربوية
تنهي إدارة المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، إلى علم موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية الراغبين في اجتياز مباراة الدخول إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق برسم السنة التكوينية 2019/2018، أن إيداع الملفات مقابل وصل إيداع، سيكون بالمقر الرئيسي بحي المسيرة بوجدة، طيلة أيام الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة) من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 03:00 بعد الزوال، ويوم السبت من 09:00 صباحا إلى الساعة 12:00زوالا، إلى غاية يوم الخميس 30 نونبر 2017 على الساعة السادسة مساء، وهو آخر أجل لقبول الترشيحات.
خلية التواصل بالمركز
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مسلك غامض بدون اطار لا يصلح الا لاساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالمناطق النائية الجبلية و الذين يرغبون في الانتقال.
فيما يرتبط بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، فإن الجمع العام يسجل بارتياب استمرار حالة التخبط في تدبير شؤون هذا المسلك، ويدعو الوزارة الوصية إلى إيجاد الشروط الفعلية لتحقيق الجودة المطلوبة في تكوين أطر الإدارة، خصوصا توفير نواة قارة من الأساتذة المتخصصين، وتوفير التكوينات اللازمة للراغبين في التدريس بهذا المسلك، وإيجاد آليات للتصديق على الخبرة النظرية والعملية لتولي مهام تأطير وتدريس الأطر الإدارية المتدربة، بدل الاستمرار في إغراق المراكز الجهوية بأفواج أطر مسلك الإدارة التربوية بشكل مرتجل، ودون الإعداد العلمي والتربوي واللوجستيكي اللازم؛