يهم رجال التعليم مباراة الدخول الى سلك تكوين الادارة التربوية

تنهي إدارة المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، إلى علم موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية الراغبين في اجتياز مباراة الدخول إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق برسم السنة التكوينية 2019/2018، أن إيداع الملفات مقابل وصل إيداع، سيكون بالمقر الرئيسي بحي المسيرة بوجدة، طيلة أيام الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة) من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 03:00 بعد الزوال، ويوم السبت من 09:00 صباحا إلى الساعة 12:00زوالا، إلى غاية يوم الخميس 30 نونبر 2017 على الساعة السادسة مساء، وهو آخر أجل لقبول الترشيحات.

خلية التواصل بالمركز