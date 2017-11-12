مدرسة الخنساء بوجدة إحتفلت بذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 62 لعيد الإستقلال المجيد يومه الأربعاء 8/11/2017

احتفاء بالذكرى 42 لانطلاق المسيرة الخضراء والذكرى62 لعيد الاستقلال نظمت يومه الأربعاء 8 نونبر 2017 مدرسة الخنساء بوجدة إدارة واطرا تربوية و مكتبا لجمعية أمهات واباء وأولياء التلاميذ حفلا بهيجا حضرته الحاجة رشيدة العربي ممثلة لمجلس الجهة الشرقية والسيد رئيس فيدرالية وجدة أنجاد لجمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ والسيد رئيس التضامن الجامعي فرع وجدة الى جانب مجموعة من رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية و الخصوصية وبعض رؤساء وأعضاء جمعيات الآباء وجمعيات المجتمع المدني ومجموعة من الآباء والأمهات التلاميذ .

استهل الحفل بتجسيد حدث المسيرة الخضراء حيث انطلق مجموع تلاميذ المؤسسة يحملون المصاحف وصور صاحب الجلالة محمد السادس والمغفور له الحسن الثاني والأعلام الوطنية بالإضافة الى مجموعة من الشعارات التي تؤكد مغربية الصحراء ووطنية المؤسسة بجميع مكوناتها وكان يرافق هؤلاء التلاميذ إلى جانب أساتذتهم واستاذاتهم مجموعة من الأمهات والطالبات والطلبة الذين تطوعوا تكونوا للحفاظ على أمنهم. انطلقت المسيرة من المؤسسة فجابت محيطها الخارجي في جو من الفرح والسرور والكل يردد اغاني: صوت الحسن، لعيون عيني …الخ التي أعدت للمناسبة وانخرط معهم مجموعة كبيرة من الأمهات والآباء وكانت الزغاريد تعلو أجواء الاحتفال من حين لآخر الى ان عادت إلى المؤسسة سالمة غانمة

بعد تجسيد الحدث شرع في الاحتفال داخل المؤسسة فتم برنامج الحفل كالآتي: تلاوة آيات بينات من كتاب الله عز وجل من طرف أحد تلاميذ المؤسسة ثم تحية العلم بترديد النشيد الوطني بعده كانت كلمة بالمناسبة من طرف السيد المدير الذي رحب بالجميع وقدم بعض الدروس التي يجب استحضارها في هاتين المناسبتين ودور المؤسسة في ترسيخ روح المواطنة في نفوس الناشئة وختم الكلمة بالدعاء بالتوفيق والسداد لجلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية جمعاء والرحمة للملكين الراحلين المجاهدين محمد الخامس محرر الوطن والحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء. بعد الكلمة، قدم تلاميذ وتلميذات المؤسسة مجموعة اناشيد ومسرحيات بينها فواصل تنشيطية من إنتاج الأستاذ رشيد الأنصاري. وانتهى الحفل والكل مبتهج وارتساماتهم تنم عن نجاح الحفل وتميزه