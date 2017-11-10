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التربية على محاربة الرشوة عبر التحسيس والتوعية

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    تحسيسا بمخاطر الرشوة كآفة مجتمعية، ومن أجل إشباع الناشئة بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بجرادة أنشطة متنوعة حول محاربة الرشوة يومه الجمعة 03 نونبر 2017، في المؤسسات التعليمية: مدرسة انوال الابتدائية والثانوية الإعدادية ابن سينا  عبر تقديم تلامذتها لعرض بالصوت والصورة ومسرحية في الموضوع وفق مقاربة تربوية وبالمناسبة تم إهداء باقة أعداد من قصة  » نسرين والرشوة » لكل من المؤسستين المذكورتين بحضور السيد المدير الإقليمي والسادة رؤساء المصالح والسيدة رئيسة مكتب الأنشطة .

 
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