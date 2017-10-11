المديرية الإقليمية وجدة أنجاد:والي أمن وجدة يعطي انطلاق الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي

في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني، احتضنت مدرسة محمد الخامس الابتدائية صباح يوم الخميس5أكتوبر 2017 حفل إعطاء انطلاق الحملات التحسيسة بالوسط المدرسي في دورتها الخامسة ،والذي ترأسه السيد مصطفى العدلي والي أمن وجدة والسيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد وبحضور السيد رئيس منطقة سيدي زيان ومسؤولين أمنيين وبعض رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية والطاقم الإداري والتربوي بالمؤسسة وأطر مسلك الإدارة التربوية الجدد، وممثلي المنابر الإعلامية .وقد افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ،وأداء النشيد الوطني ،تلته كلمة السيد مصطفى العدلي والي أمن وجدة أبرز من خلالها السياق العام لهذه الحملة والأهداف المتوخاة من وراءها وحرص إدارة الأمن الوطني على تعزيز الشراكة مع المديرية الإقليمية والمؤسسات التابعة لها للقيام بالعديد من الأنشطة التحسسية للتربية الطرقية وكذا أنشطة توعوية تستهدف محاربة كل مظاهر وأشكال العنف وظواهر الانحراف والسلوكات المشينة التي تهدد سلامة المتعلمات والمتعلمين وكذا الأطر الإدارية والتربوية .كما قدم السيد المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد كلمة في المناسبة عبر فيها عن امتنانه بتعزيز اتفاقية الشراكة مع إدارة الامن الوطني منوها بالمجهودات المبذولة للسيد والي امن وجدة وأسرة الامن الوطني بأكملها لحفظ الأمن والسلام بالمؤسسات التعليمية ومحيطها ونشر ثقافة الوعي وقيم النظام والانضباط وقواعد استعمال الطريق والتصدي لمختلف السلوكات المشينة مقدما عبارات الشكر والامتنان للسيد والي أمن وجدة على نجاعة رؤيته التربوية وجدوائية مخططه التعبوي في تسخير مختلف الموارد والإمكانات المتاحة لقطاع التربية والتكوين، ولفرق الأمن الوطني التي ظلت على الدوام قريبة من المؤسسات التعليمية وتعهدت المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية بالزيارات المنتظمة التوعوية والحملات التحسيسة بآداب السلامة الطرقية وقواعد استعمال الطريق موازاة مع حرصهم على رصد السلوكات غير السليمة وتوليها بالإرشاد الهادف إلى التقويم والتصحيح من خلال إثارة مواضيع متمثلة لكل آفة محتملة في استباق تربوي محمود يبتغي الوقاية قبل إدراك ضرورة العلاج وأبانت عن اطلاعها بمهامها والواجب الموكول إليها بخلق مهني رفيع ونكران للذات ، مؤكدا على أن الاستثمار الحقيقي للأوطان ينطلق من الاستثمار في طاقاته البشرية لكي تساهم في مسار التنمية وتنخرط في اقتصاد المعرفة ،وأن قطاع التربية والتكوين حريص على تعزيز الشراكة مع مختلف شركائه الفاعلين من سلطات إقليمية ومحلية ومصالح أمنية ومجالس منتخبة وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني لتحقيق الغايات المرجوة .

وتقدم السيد حسن النجاري عميد الشرطة بصفته المسؤول عن الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية بتقديم البرنامج الذي شمل عروضا وورشات تكوينية وأنشطة تربوية متنوعة هادفة ،وعروضا ترفيهية بمساهمة جمعية أطفال العالم ،وفي الختام أقيم حفل شاي على شرف الحضور .

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة انجاد