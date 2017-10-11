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تكريم مديرية جرادة للعون المتقاعد محمد حبودي

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من السنن الحميدة التي دأبت عليها الشغيلة التعليمية ببلادنا تكريم المتقاعدين الذين أنهوا مشوارهم العملي مع وزارة التربية الوطنية ، وتنشط مديرية جرادة في هذا الشأن كلما غادرها أحد العاملين بها ، وجاء الدور هذه المرة على رجل عزيز علينا مقرب من قلوبنا معروف بأخلاقه العالية ، اكتسبها من أسرة يعد كل أفرادها قمة في الأخلاق الحسنة ، إنه أخونا الكريم محمد حبوذي ، عون بمديرية جرادة يقدره كل موظفي المديرية الإقليمية بجرادة ، يشهد له كل رؤسائه بالتفاني في العمل ، تجده قريبا لخدمتك كلما  طلبت منه مساعدة ، هذا الرجل بهذه السلوكات كرمه اليوم الإثنين 09/10/2017 الموظفون العاملون معه بمديرية جرادة وعلى رأسهم السيد المدير الإقليمي بتواضعه وهمته وكذا السادة رؤساء المصالح بالمديرية ، حيث أشاد بسلوكاته وتفانيه وطيبوبته الجميع و بكونه نموذجا قد لايجود علينا الزمان بمثله . وتمنى له الجميع حياة سعيدة وعافية دائمة وعمرا مديدا في طاعة الله عز وجل . وما أروع أن يحتفى بالبسطاء فقد رأيناهم في اليابان ينصبون تماثيل للبسطاء لا لغيرهم نظرا لخدماتهم الجليلة التي قد لاتنتبه إليها أمتنا وقد سبق سيد المرسلين الأمم لما قال : إنما تنصرون بضعفائكم . فشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذا الاحتفاء باخينا الكريم والشكر موصول مرة أخرى للسيد المدير الإقليمي  على حضوره رغم كثرة التزاماته ومهامه

 
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1 Comment

  1. ع سالمي
    11/10/2017 at 18:16

    تحياتي للاخ حبودي ..اطال الله عمره… »والله يخرج سرابسنا على خير « كما يقول المغاربة

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