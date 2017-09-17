المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تستقبل وفدا بلجيكيا في إطار زيارة للثانوية التقنية المهدي بن بركة .

تعزيزا لعلاقات التعاون والشراكة بين المؤسسات التربوية المغربية ونظيرتها البلجيكية وفي إطار ربط جسور التواصل معالمؤسسات البلجيكية ،زار وفد بلجيكي رفيع المستوى من مدينة بأنفيرس الثانوية التقنية المهدي بن بركة التابعة للمديرية الإقليمية وجدة أنجاد مساءيوم الأربعاء 13شتنبر2017على الساعة الثالثة بعد الزوال وقد تم استقبال الوفد المكون من السيدة Madame Verhaertمديرة التعليم المركزي والسيدة mampuyat نائبة وزير التعليمبأنفيريسمن طرف السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بمعية السيد جمال كمكامي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة والسيدين فوزي شرف وحميد لالو عن الأكاديمية الجهوية للتربية لجهة الشرق والسيد شحلال المختار مدير الثانوية التقنية المهدي بن بركة ورئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة و اطلع الوفد على المعامل التربوية بالمؤسسة وزار بعض الأقسام واستمع لتصريحات المتعلمات والمتعلمين حول اختياراتهم للشعب التقنية ومدى أهميتها وتماشيها مع تطلعاتهم المستقبلية ،وقدمت لهم شروحات من طرف الأساتذة المؤطرين حول إنجازات المتعلمات والمتعلمين وابتكاراتهم ،كما تم تبادل التجارب والخبرات في إطار لقاء عقد بمكتب السيد مدير الثانوية التقنية حيث تم عرض الأنشطة المنجزة في إطار علاقات شراكة مع جمعيات نشيطة ببلجيكا ساهمت في الارتقاء بالعمل التربوي بالمؤسسة ،وتم الاتفاق على تعزيز وتقوية علاقات التعاون والشراكة بهدف التقاسم وتبادل التجارب والخبرات بين تلاميذ المؤسسة ونظرائهم ببلجيكا .

واختتمت الزيارة بحفل شاي أقيم على شرف الوفد البلجيكي وقدمت السيدة نائبة وزير التعليم بأنفيريس هدية تذكارية للمؤسسة التعليمية اعترافا بالمجهودات المبذولة وتثمينا للانخراط الإيجابي للأطر الإدارية والتربوية .

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد