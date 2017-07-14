ك د ش ألنقابة الوطنية للتعليم المكتب الاقليمي وجدة: بيان استنكاري ــ تضامني

الكنفدرالية الديموقراطية للشغل

النقابة الوطنية للتعليم.

المكتب الاقليمي.

وجدة.

بيان استنكاري – تضامني

على اثر الاعتداء الشنيع(ضرب – شتم – استفزاز…) الدي تعرض له الرفيق حسن بورويص عضو المكتب الاقليمي ل: ن و ت/ك د ش اثناء مزاولته مهامه على يد المدير ( الحقوقي – السياسي – النقابي – الجمعوي – المربي …)بثانوية الكندي الاعدادية صبيحة يوم الاربعاء 12/07/2017 نقل على اثره الى المستعجلات بمستشفى الفارابي و هو في حالة غيبوبة تامة حيث خضع للمراقبة و العلاج لساعات طوال منحت له خلالها شهادة طبية للادلاء بها لدى الجهات المعنية و قصد المتابعة القضائية .

لقد وقفنا كمكتب اقليمي ل: ن و ت/ك د ش و بجانبنا اللجنة الاقليمية برئاسة السيد المدير الاقليمي و رئيس جمعية مسيري المصالح المالية و المادية و رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم العمومي بالمغرب بوجدة على الوضعية الحرجة و المزرية التي كان يوجد عليها المعني بالامرو الدي استنكرها كل من عاين الحدث و هدا السلوك الارعن و العدواني لمدير لايمت لقطاع التربية و التكوين بصلة. و تجدر الاشارة في هدا الصدد انه تم توجيه الرفيق حسن بورويص الى مستعجلات الطب النفسي بلازاري حيث تم فتح الملف لتتبع حالته عن قرب خاصة و انه اصيب بانهيار عصبي.

و بعد تدارس القضية من جميع جوانبها فان المكتب الاقليمي يسجل ما يلي:

– الادانة الشديدة لهدا السلوك الارعن.

– رفضه المطلق لمثل هده الممارسات البالية و البائدة.

– تضامنه اللامشروط مع الرفيق حسن بورويص ضحية هدا الاعتداء الهمجي.

– دعوة الجهات المسؤولة محليا وجهويا وطنيا الى فتح تحقيق نزيه في النازلة من اجل رد الاعتبار للمعني بالامر.

– تنظيمه لوقفة احتجاجية تضامنية كخطوة اولى في البرنامج النضالي يوم الجمعة 14/07/2017 امام المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية متبوعة بمسيرة تنديدية في اتجاه اعدادية الكندي .

المكتب الاقليمي

للنقابة الوطنية للتعليم

ك.د.ش.