ك د ش ألنقابة الوطنية للتعليم المكتب الاقليمي وجدة: بيان استنكاري ــ تضامني
الكنفدرالية الديموقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم.
المكتب الاقليمي.
وجدة.
بيان استنكاري – تضامني
على اثر الاعتداء الشنيع(ضرب – شتم – استفزاز…) الدي تعرض له الرفيق حسن بورويص عضو المكتب الاقليمي ل: ن و ت/ك د ش اثناء مزاولته مهامه على يد المدير ( الحقوقي – السياسي – النقابي – الجمعوي – المربي …)بثانوية الكندي الاعدادية صبيحة يوم الاربعاء 12/07/2017 نقل على اثره الى المستعجلات بمستشفى الفارابي و هو في حالة غيبوبة تامة حيث خضع للمراقبة و العلاج لساعات طوال منحت له خلالها شهادة طبية للادلاء بها لدى الجهات المعنية و قصد المتابعة القضائية .
لقد وقفنا كمكتب اقليمي ل: ن و ت/ك د ش و بجانبنا اللجنة الاقليمية برئاسة السيد المدير الاقليمي و رئيس جمعية مسيري المصالح المالية و المادية و رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم العمومي بالمغرب بوجدة على الوضعية الحرجة و المزرية التي كان يوجد عليها المعني بالامرو الدي استنكرها كل من عاين الحدث و هدا السلوك الارعن و العدواني لمدير لايمت لقطاع التربية و التكوين بصلة. و تجدر الاشارة في هدا الصدد انه تم توجيه الرفيق حسن بورويص الى مستعجلات الطب النفسي بلازاري حيث تم فتح الملف لتتبع حالته عن قرب خاصة و انه اصيب بانهيار عصبي.
و بعد تدارس القضية من جميع جوانبها فان المكتب الاقليمي يسجل ما يلي:
– الادانة الشديدة لهدا السلوك الارعن.
– رفضه المطلق لمثل هده الممارسات البالية و البائدة.
– تضامنه اللامشروط مع الرفيق حسن بورويص ضحية هدا الاعتداء الهمجي.
– دعوة الجهات المسؤولة محليا وجهويا وطنيا الى فتح تحقيق نزيه في النازلة من اجل رد الاعتبار للمعني بالامر.
– تنظيمه لوقفة احتجاجية تضامنية كخطوة اولى في البرنامج النضالي يوم الجمعة 14/07/2017 امام المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية متبوعة بمسيرة تنديدية في اتجاه اعدادية الكندي .
المكتب الاقليمي
للنقابة الوطنية للتعليم
ك.د.ش.
2 Comments
كنفيدرالي مكلوم
ما استرعى اهتمامي و عزز قناعاتي من خلال اطلاعي على البيان الاستنكاري – التضامني هو حدة اللهجة التي توحي بحقد دفين يكنه كاتبه للمناضل الشهم و الحقوقي المتمرس و المربي المتمكن الأخ دحمان عبد اللطيف.
كان على محرر البيان تحري الدقة و التجرد من الذاتية كما كان على المكتب الإقليمي للك د ش التدخل لمعالجة الظاهرة و رأب الصدع لأن الأخوين المتنازعين هما في آخر المطاف رجلي تعليم و لا حاجة لنا – من خلال الظروف التي يمر منها قطاع التعليم – لمزيد من التشرذم.
ما يثير استغرابي هو تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية و مسيرة تنديدية في الوقت الذي لاحظ الجميع غيابكم عن الساحة النقابية بمدينة وجدة أم أن السر يكمن في كون أن بعض الأشخاص ما زالوا يكنون حقدا دفينا للأخ المناضل دحمان عبد اللطيف الذي اختار مضطرا الخروج من الك د ش منذ 5 سنوات بعد أن لاحظ بمرارة ما آلت اليه الأوضاع في هذا التنظيم..
لم يغد هناك مجال للتستر ايها المكلوب لان الكونفدراليين شجعان لا يقبلون بالاندساس وراء اسماء مشتعارة للتهجم والتطاول على المناضلين الشرفاء ونحن لا نصارع اشخاص بل ندين السلوكات ولو داخل بيتنا