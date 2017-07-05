عبدالنبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يحضر حفل اختتام الموسم الدراسي بالمدرسة التي حصل فيها على شهادته الابتدائية

أشرف السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأحد فاتح يوليوز 2017، على حفل اختتام الموسم الدراسي 2016/ 2017 بمدرسة الخنساء، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجدة أنكاد.

وفي كلمة افتتاحية بمناسبة هذا الحفل، رحب مدير المؤسسة التعليمية بكل المدعوين، وأشار إلى إن حضور السيد رئيس مجلس جهة الشرق يندرج في إطار حبه واعتزازه بالمؤسسة التي قضى فيها مرحلة التعليم الابتدائي، حيث تذكره بأيام طفولته، كما شكره على الاهتمام الذي يوليه لمدرسة الخنساء، التي تمكنن كل تلامذتها الذين تابعوا دراستهم بالمستوى السادس خلال هذا الموسم الدراسي من تحقيق النجاح، وبالتالي الالتحاق بالتعليم الإعدادي.

ومن جانبه، شكر السيد عبد النبي بعويي كل القائمين على مدرسة الخنساء الابتدائية، وهنأ تلميذات وتلاميذ المستوى السادس وأوليائهم على النتائج الممتازة التي حصلوا عليها بعدما بلغت نسبة نجاحهم مائة في المائة، وذكر بأن هذه النتيجة تشرف مدرسة الخنساء التي يكن لها ولأطرها التربوية كل التقدير والاحترام، كما ذكر الجميع بأن أبوابه ستبقى مفتوجة لدعم هذه المدرسة الابتدائية، التي كانت تسمى في أول الأمر مدرسة ابن بسام بنات ، باعتبارها المدرسة المتاخمة لمدرسة ابن بسام ذكور التي حصل فيها على شهادته الابتدائية، وتحت تصفيقات جميع الحاضرين، ضرب وعدا على نفسه بتجهيز القاعة المتعددة الوسائط التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمؤسسة.

وبنفس المناسبة، أشرف السيد عبد النبي بعويي، رئيس جهة الشرق، على توزيع مجموعة من الجوائز والشواهد التقديرية على عدد من التلاميذ المتفوقين، بالإضافة إلى تكريم بعض الأستاذات تقديرا لهن على المجهودات التربوية الجبارة المبذولة من أجل تلميذات وتلاميذ مدرسة الخنساء، كما أهدى بذلة كاملة وبعض الكرات لفريق المدرسة مساهمة منه لتشجيع الممارسة الرياضية وتحبيبها لدى أطفال المؤسسة.

هذا وكان رئيس مجلس جهة الشرق، وقبل التحاقه بمنصة حفل اختتام الموسم الدراسي، الذي عرف عدة فقرات متنوعة وعروض متميزة، التي صفق لها الجمهور الحاضر بقوة، قام بزيارة معرض انتاجات تلميذات وتلاميذ مدرسة الخنساء، حيث قدمت له شروحات حول مختلف المعروضات من طرف القائمين على المعرض.