تتويج المديرية الاقليمية جرادة في المسابقة الوطنية للأندية الصحية 2017

في اطار الاحتفال باليوم العالمي بدون تدخين لسنة 2017، الذي يصادف 31 ماي من كل سنة،وتبعا لمخطط عمل برنامج اعداديات وثانويات بدون تدخين المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والمدعم من طرف مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان نظمت الوزارة مسابقة وطنية للأندية الصحية بالمؤسسات الثانوية والإعدادية والتاهيلية مسابقة وطنية ، تم عرضها على لجنة مختصة تضم في عضويتها ممثل عن وزارة الصحة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،وذلك وفق المعايير المحددة في المراسلة الوزارية رقم 50. 17 بتاريخ 1 فبراير 2017 .

يذكر ان عملية الاختيار مرت بمجموعة من المراحل كان أولها اختيار اللجنة الإقليمية المكلفة بالانتقاء بالمديرية الاقليمية جرادة، وانتقاء على المستوى الجهوي، تم تأتي المرحلة الاخيرة لتتبارى مشاريع الجهات على المستوى الوطني.

وبعد عملية الانتقاء التي تمت بناء على شبكة تقييم تراعي الجوانب التربوية والفنية والجودة والإبداع استقر رأي اللجنة بالإجماع على اختيار ثانوية سيدي محمد بن عبدالله الاعدادية بالمديرية الاقليمية جرادة لتحتل بذلك المرتبة الاولى على الصعيد الوطني. اما على صعيد الثانويات فكانت الجائزة الاولى من نصيب ثانوية الوحدة التأهيلية بالمديرية الاقليمية تزنيت.

وتأتى مبادرة وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة في إطار النهوض بأنشطة الصحة المدرسية، وتشجيعا للأندية الصحية التربوية المتميزة في هذا المجال، وكذا من أجل تحفيز هذه الأندية للرقي بأدائها التربوي، وبهدف تعزيز إسهاماتها في تنشيط الحياة المدرسية وتحسين المؤشرات التربوية النوعية والكمية للمؤسسات التعليمية.

مصلحة الاتصال وتتبع اشغال المجلس الاداري