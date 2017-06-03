فاعلون اقتصاديون يساهمون في تأهيل المؤسسات التعليمية وإعدادها للدخول المدرسي المقبل 2017/2018

تفعيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 17×060بتاريخ 28أبريل2017في شان التحضير للدخول المدرسي 2017-2018، والمذكرة رقم17-277بتاريخ 03مايو2017في شأن الترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين ربطت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد اتصالات مكثفة وموسعة مع الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم ترتبت عن تحقيق التفاف جماعي حول ورش التربية والتكوين انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى جعل التعليم شأن الجميع

وقد بادرت إحدى الشركات المحلية للصباغة إلى صباغة واجهات بنايات ثانوية محمد السادس التأهيلية، في وقت تدخل أحد الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة لتبليط الساحة الداخلية لثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية ، وزارت مجموعة فاعلين ثانوية زينب النفزاوية التأهيلية لدراسة جوانب التدخل قصد تزيين فضاءات داخليتها والمساهمة في جماليتها، وتوفير بعض الأثاث اللازم للارتقاء بخدماتها .

وتواصل المديرية الإقليمية وجدة أنجاد انفتاحها على مختلف الفاعلين والشركاء بغاية الاسهام في هذا الورش المفتوح الذي سيستهدف 172مؤسة تعليمية موزعة على الأسلاك الابتدائية والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية بالوسطين الحضري والقروي ، علما أن المديرية الإقليمية كانت قد فوضت من خلال الاعتمادات المرصودة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اعتمادات مالية لجمعيات دعم مدرسة النجاح قصد الاضطلاع بمهامها الموكولة في الصيانة الوقائية ، فضلا عن تزويد مختلف المؤسسات التعليمية بمواد الصباغة اللازمة لإنجاح هذا الورش المتميز وتبليغه غاياته النبيلة المنشودة.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد