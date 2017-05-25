ثانوية محمد بنعمارة الاعدادية تكرم الموظفين المقبلين على التقاعد

حدث يسحق الوقوف على تفاصيله، وثقافة تستحق التنويه طلبا لانتشارها؛ ثقافة تكريم وتنويه وافتخار، فلتنتشر مثل هذه الثقافات لانها تجمع بين فترتين: فترة التفرغ للاستراحة لجيل وفترة مفعمة بالحيوية مشتاقة للبذل والعطاء. كم هي جميلة لحظات تفويت وتوريث مشعل استكمال المسيرة التربوية – التعليمية. هكذا نحسب الأخ والأب والصديق :الأستاذ المحترم السيد محمد بدوي مدير ثانوية محمد بن عمارة الإعدادية بوجدة رجلا وضع جهده بشبا به وشيبه رهن إشارة التربية والتعليم وخدمة لأجيال متعددة ؛وكل هذا ينطبق كذلك على الأخت الفاضلة الأستاذة شريفي. فلكما منا أطيب التحيات والتقدير ومتمنيا لكما عمر مديد مفعم بالمسرات والأفراح. وأغتنم الفرصة لشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد لانجاح هذا الحدث وعلى رأسهم الأستاذ – الذي نتمنى أن تسترده الإدارة التربوية إلى صفوفها – السيد عبد الكريم السباعي رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية محمد بن عمارة الإعدادية الذ يرجع إليه الفضل وكل الأعضاء العاملين معه في تحريك عجلة النماء التعليمي التربوي بالمؤسسة.

سعيد علوشي