لجنة مركزية لتتبع تأهيل مؤسسات التربية والتكوين في زيارة للمؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد

تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بمنظومة التربية والتكوين ،وفي إطار تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030وارتباطا لمضامين المذكرة الوزارية رقم 17×060بتاريخ 28أبريل2017في شان التحضير للدخول المدرسي 2017-2018، والمذكرة رقم17-277بتاريخ 03مايو2017في شأن الترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين استعدادا للدخول المدرسي وانسجاما مع المخطط الوزاري الرامي إلى إضفاء حلة جديدة على المؤسسات التعليمية لتتميز بمظهر لائق وبنظافة شاملة وأثاث مدرسي جيد لاستقبال المتمدرسين في ظروف مناسبة ترقى إلى مستوى تطلعات الأسر والمجتمع المغربي ،استقبل السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بمقر المديرية يوم الخميس 18 ماي 2017لجنة مركزية لتتبع وتأهيل مؤسسات التربية والتكوين مكونة من السيدة حجباوي منية عن وحدة تأهيل المؤسسات والسيد مراد بنمسعود عن الكتابة العامة للوزارة ،قطاع التربية الوطنية والسيد حميد بوهداوي عن مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات (قسم الميزانية) ورافقهم في زيارتهم الميدانية لثانوية ابن باجة الإعدادية ليستأنف أعضاء اللجنة زيارتهم لمجموعة من المؤسسات التعليمية :مدرسة الساقية الحمراء، ،ثانوية المغرب العربي التأهيلية ،ثانوية محمد بن عمارة الإعدادية ،والمدرسة الجماعاتية ادريس الأول بجماعة عين الصفا رفقة السيد السيد يحيى مريني رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات والسيد عبد العظيم طلحاوي رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ،وتختتم الزيارات المنظمة بثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية بحضور السيد المدير الإقليمي.

وقد تم الوقوف على التأهيل الذي عرفته المؤسسات التعليمية فيما يخص الصباغة والإصلاح والصيانة التي تشمل الحجرات الدراسية والساحات والمرافق الصحية والمساحات الخضراء وعملية ربط المؤسسات بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي ،وتم الاطلاع على أوراش البناء التي تعرفها مدرسة الساقية الحمراء في إطار تعويض البناء المفكك وكذا أوراش البناء بالمدرسة الجماعاتية ادريس الأول بعين الصفا التي تعرف توسيعا لجناحها الداخلي ،وتم الاطلاع على الأثاث المدرسي والمبادرات المنجزة من طرف السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية لتجميع الطاولات والكراسي المتضررة والسبورات بغاية إصلاحها وتعويض المتلاشي منها ،كما تم الوقوف على ما أنجز بالمؤسسات التعلمية في إطار العناية بالمظهر الخارجي والمبادرات المنجزة في إطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات آباء وامهات وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية والإنعاش الوطني ،وقد حرص أعضاء اللجنة المركزية على تشجيع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية على تعزيز الشراكات والانفتاح على المجتمع المدني وجميع الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي مع ضرورة العمل في إطار الالتقائية التامة مع كافة المتدخلين لإنجاح الأوراش التي تعرفها المؤسسات التعليمية استعدادا لدخول مدرسي ناجح وضمانا لشروط جيدة وملائمة للدراسة وحرصا على توفير فضاء مدرسي متميز ومفعم بالحياة يشجع التمدرس ويساهم في التصدي للهدر المدرسي .

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد