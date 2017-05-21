المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاء تواصليا مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ حول البكالوريا المهنية

في إطار تفعيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030وخاصة المشروع السابع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي وسعيا وراء توسيع وتنويع المسارات المهنية بالتعليم الإعدادي والتأهيلي وبغاية تثمين المسارات والتكوينات المهنية باعتبارها خيارات قائمة الذات تتيح آفاق واعدة للاندماج المهني في سوق الشغل ،عقدت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد لقاء تواصليا مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ترأسه السيد محمد زروقي المدير الإقليمي للمديرية بمعية السيد محمد لشعل المنسق الإقليمي للمشاريع المندمجة والسيد عبد الحق البوشيخي والسيد شعايب مصطفى مفتشي التوجيه.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية تلاها تقديم عرض حول الباكالوريا المهنية والذي تضمن نظام الدراسة بالبكالوريا المهنية والفئات المعنية بولوجها وكيفية ولوج الجذوع المشتركة لهذا التخصص ، والخريطة التوقعية للموسم الدراسي المقبل2017/2018 والتي تستشرف احداث قسمين على الأقل بكل مؤسسة تعليمية ثانوية تأهيلية قسم صناعي وقسم خدماتي نظرا للأهمية البالغة لهذه التخصصات وآفاقها المستقبلية المهمة مابعد البكالوريا .

ليفتح باب النقاش للحضور ، حيث تمحورت مختلف المداخلات حول الاكراهات التي تعترض تعميم هذا النوع من التخصصات ،و حول ضرورة التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين في الشأن التربوي للتعريف بأهميتها والسعي لتفعيلها مع ضرورة عقد لقاءات تواصلية مستمرة مع التلاميذ المستهدفين من طرف السادة اطر التوجيه للإقناع والتحفيز للتوجه للباكالوريا المهنية ،مع الانفتاح على وسائل الاعلام بغية التعريف بالآفاق الواعدة لها.

وفي ختام اللقاء تم اطلاع الآباء والأمهات على خطة عمل المديرية الإقليمية فيما يخص التعبئة والتواصل حول البكالوريا المهنية ،وتم التأكيد على ضرورة الانخراط الفعلي لكافة الفاعلين التربويين والشركاء بغاية تحقيق الأهداف المتوخاة وضمان مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص .

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد