تنظيم البطولة الجهوية لكأس الجزيرة بمديرية جرادة

” تحت شعار” الرياضة المدرسية دعامة أساسية للتنمية البشرية والرياضة الوطنية

نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بجرادة البطولة الجهوية لكأس الجزيرة يوم الأربعاء 01 مارس 2017 بالملعب البلدي لجرادة بمشاركة المديريات الإقليمية بالجهة الشرقية : وجدة أنكاد، جرادة ، الناظور، بركان، تاوريرت وجرسيف

وقد توج منتخب مديرية تاوريرت بطلا لهذه التظاهرة الرياضية بعدما فاز على نظيره منتخب مديرية جرادة بالضربات الترجيحية في المباراة النهائية بعدما انتهى وقتها القانوني بنتيجة التعادل هدف لكل فريق كما تأهل منتخب مديرية جرادة برعمات

وتميز العرس الرياضي الكروي هذا بحضور السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجرادة الذي تابع عن كثب البطولة منذ انطلاقها ، وحتى توزيع الجوائز والشواهد التقديرية على جميع المشاركين . مما أضفى على البطولة نكهة خاصة

وقد تميزت هذه البطولة باستحضار الروح الرياضية لدى جميع المشاركين سواء الاعبين منهم أو المنظمين حيث ساد الانظباط والمسؤولية ، بحيث أشاد وشهد الحضوربحسن ونجاعة التنظيم

مكتب الرياضة المدرسية جرادة