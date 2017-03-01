ثانوية محمد بنعمارة الإعدادية توزيع شواهد تقديرية لفائدة التلاميذ المتفوقين في الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي

مساء يوم الخميس 24 فبراير الجاري، وداخل الفصول الدراسية لأغلب المستويات تم توزيع شواهد تقديرية لفائدة عدد من التلاميذ الأوائل الذين يتابعون دراستهم بثانوية محمد بنعمارة الإعدادية بحي السعادة، حيث أشرفت على تنظيم هذا النشاط التحفيزي جمعية أمهات، آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة و إدارة المؤسسة و الطاقم التربوي.

عرفت عملية التوزيع مشاركة رئيس الجمعية وأمين مالها بالإضافة إلى الأطر الإدارية داخل المؤسسة . استهلت في مختلف الأقسام التي تمت بها، بكلمة السيد رئيس الجمعية حيث أبرز أهم المجهودات الجبارة التي يقوم بها التلاميذ والتلميذات المتفوقون خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي، ولم ينس كذلك تقديم الشكر لأساتذة المؤسسة منوها بمجهوداتهم وكذا الأطر الإدارية التي تسهر على تدبير السير العام للمؤسسة رغم الظروف الصعبة للمحيط السوسيو- إقتصادي. وقد أشار السيدين الحارسين العامين في جميع تدخلاتهم إلى ضرورة التحلي بالسلوك المدني و تجنب الشغب و الغياب الغير مبرر من أجل إجتثات بذور العنف المدرسي و زرع بذور الأمن النفسي لدى تلميذات و تلاميذ المؤسسة.

جدير بالذكر أن الجمعية تطوعت في سابقة من نوعها لتشجيع التلاميذ المتفوقين خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي، وحيث أن مثل هذا النشاط كما جرت العادة ينظم في نهاية الموسم الدراسي، إلا أن الإدارة التربوية والجمعية رأوا أن قيمة هذا التشجييع تكمن في تحفيز التلاميذ كافة على بذل المزيد من المجهود والعمل والمثابرة للحصول على معدلات مشرفة نهاية السنة الدراسية.

عن جمعية الاباء

عبد الكريم السباعي