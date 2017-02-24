فعاليات الأنشطة الاحتفالية باليوم الوطني للسلامة الطرقية

تفعيلا لبرنامجها السنوي وبشراكة مع جمعية تنمية الفضاء المدرسي احتفلت مجموعة مدارس لكرانزة باشراف نادي البيئة باليوم الوطني للسلامة الطرقية يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 بمقر مركزية مجموعة مدارس لكرانزة بحضورالسيد المدير و مشرف النادي وممثل عن الجمعية و الهيئة التدريس و تلا ميذ المؤسسة .

وجاءت فعاليات الأنشطة الاحتفالية كالتالي :

– لاستماع و أداء النشيد الوطني.

– كلمة السيد المدير .

– كلمة باسم الجمعية .

– أداء اناشيد تربوية و تحسيسية هادفة .

– عرض شريط وثائقي تلته طرح اسئلة للتعرف على مدى استيعاب المعلومات و الإحصائيات التي جاءت فيه .

– أداء مسرحية الطريق و بناتها اشارات المرور.

– نشاط نعم ولا حيث يجب على كل تلميذ ان يقول نعم لشيء ولا لشيء أخر في نفس الوقت ( نعم للحياة لا للحوادث) .

– اجتياز رخصة السياقة للاطفال و تشجيع المتفوقين .

وبعد كلمة ختامية للسيد المدير انتهى النشاط في جو من الفرح و الوعي بمسؤولية الجميع للحد من أخطارالطريق سواء كانوا صغارا و كبارا سائقين او راجلين .

مراسلة برحيلي عبد النبي