المديرية الإقليمية وجدة أنجاد :تحتضن ندوة حول العنف المدرسي بالثانوية الإعدادية الداخلة

ترأس السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد ندوة حول العنف المدرسي بالثانوية الإعدادية الداخلة نظمتها فدرالية وجدة أنجاد مع جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة بتنسيق مع الطاقم الإداري والتربوي للثانوية الإعدادية الداخلة يوم السبت 18 فبراير 2017ساهم في تأطيرها السيد حسن النجاري عميد الشرطة المشرف على الخلية المكلفة بالحملات التحسيسة بالوسط المدرسي والسيدة فاطمة حمودة مساعدة اجتماعية (الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف)بمحكمة الاستئناف بوجدة ،والسيد لحمر رئيس الفيدرالية وبحضور أعضاء المكتب المسير للجمعية والفيدرالية وبعض رؤساء المؤسسات التعليمية بوجدة ، حيث تم تقديم عرض حول العنف المدرسي وأسبابه والحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي باتت من المواضيع التي يسعى الجميع إلى تجاوزها بغاية الحفاظ على سلامة وأمن المتعلمات والمتعلمين ،

افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم ،ثم أداء النشيد الوطني ليتقدم السيد مدير الثانوية الإعدادية بكلمة ترحيبية ،تلتها كلمة السيد المدير الإقليمي التي تطرق فيها لأسباب العنف بصفة عامة وللعنف المدرسي بصفة خاصة كما تطرق للحلول الكفيلة بتجاوز هذه الظاهرة بدءا بالاشتغال على منظومة القيم من خلال تفعيل أندية تربوية تمكن المتعلمات والمتعلمين من التشبع بالقيم الدينية والأخلاقية واحترام الآخر وتمكنهم من اكتساب آليات التواصل الإيجابي ،مبرزا دور الأسرة والمدرسة والمحيط في العمل جنبا إلى جنب من أجل المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ لتكوين المواطن الصالح والقادر على العطاء والانخراط الجدي في المجتمع واختتم السيد المدير الإقليمي كلمته بتوجيه عبارات الشكر والامتنان لكل المساهمين في إنجاح الندوة التي ساهمت بشكل كبير في توعية التلميذات والتلاميذ وأوليائهم بخطورة ظاهرة العنف المدرسي ومكنتهم من اكتساب الآليات الكفيلة بالتصدي لها وتجاوزها بغاية تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في الحفاظ على سلامة الجميع في مدرسة آمنة منفتحة على المحيط مفعمة بالحياة وبالأنشطة التربوية الهادفة ،لتستأنف أشغال الندوة بمداخلة للسيدة فاطمة حمودة نيابة عن السيدة كريمة الادريسي نائبة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة ،وعرض تحسيسي للسيد حسن النجاري عميد الشرطة المشرف على الخلية المكلفة بالحملات التحسيية بالوسط المدرسي ، ليفتح باب المناقشة للحضور قصد مناقشة ماورد بالعروض المقدمة ،ويختتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية مقدمة من طرف فيدرالية وجدة أنجاد لمؤطري الندوة ،وتتويج المتعلمات والمتعلمين المتفوقين خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي .

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