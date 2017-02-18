المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: تتدارس مع أطر التوجيه آليات تفعيل تدابير المشروع السابع من المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015/2030

في إطار تقييم حصيلة الأسدوس الأول لأنشطة التوجيه بالقطاعات المدرسية ،انعقد بقاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجدة أنجاد على الساعة التاسعة والنصف صباحا لقاء مع السيدات والسادة أطر التوجيه التربوي ،ترأسه السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد رفقة السيد ميمون موبطيل رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه والسيدة نجاة زركيط والسيد محمد زيدان عن مكتب الإعلام والتوجيه .

حيث ألقى السيد المدير الإقليمي كلمة افتتاحية رحب من خلالها بالحضور ،ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف السيدات والسادة أطر التوجيه ،مشيدا بدورهم في إنجاح الملتقى الإعلامي الجهوي الرابع عشر لفائدة تلاميذ الباكالوريا وآبائهم الذي أقيم يومي 06و07 يناير 2017،وتطرق إلى ضرورة التنزيل الفعلي للمشاريع المندمجة على مستوى المؤسسات التعليمية وخاصة المشروع المندمج رقم 7المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي الذي يهدف إلى نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، والمتضمن للتدابير التالية :المسار المهني الاعدادي والثانوي ،مسار اكتشاف المهن الباكالوريا المهنية ،المقاولة وروح المبادرة .

وقد أكد السيد المدير الإقليمي على ضرورة توسيع قاعدة المؤسسات المحتضنة للباكالوريا المهنية لتشمل كل مؤسسة ثانوية تأهيلية قسما للجذع المشترك الصناعي وقسما للجذع المشترك الخدماتي على الأقل ،كما قدم مخطط العمل الساعي إلى توسيع المسارات المهنية بالإعدادي من 4 إلى 8 مؤسسات تعليمية ،مع تطوير الحس المقاولاتي في إطار برنامج إنجاز الذي انطلق برسم الموسم الدراسي الحالي بخمس مؤسسات تأهيلية ،مشيرا إلى التجربة الرائدة التي تحتضنها ثانوية اسلي التأهيلية والمتعلقة بتخصص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كمسلك مهني أنجز في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وفيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيك والالكتروميكانيك FMMEومعهد التكوين لمهن الطاقات المتجددة IFMEREEوالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة FENELECالمبرمة بتاريخ 29 يوليوز 2016،والذي سيتم توسيع دائرة استفادة المتعلمات والمتعلمين في أفق الموسم الدراسي المقبل ليشمل 30 تلميذا وتلميذة جديدا .

وفي السياق ذاته أكد السيد المدير الإقليمي على أن الرهان موضوع على السيدات والسادة أطر التوجيه للقيام بحملات إعلامية لتوجيه التلاميذ للمسارات والمسالك المهنية والتنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية انطلاق امن الخريطة المستشرفة المراد العمل بها بالمؤسسات التعليمية في الموسم الدراسي المقبل ،حسب التخصصات التي سيتم الاتفاق عليها عقب الاجتماع الذي سيعقد مع أطر المديرية الجهوية للتكوين المهني بتاريخ 16 فبراير 2017.مؤكدا عزم المديرية الإقليمية على التنسيق مع جميع الشركاء والفاعلين التربويين قصد إنجاح المشاريع المندمجة بغاية الرفع من مؤشرات النجاح وتحقيق الجودة المنشودة ،واختتم السيد المدير الإقليمي كلمته بتوجيه الشكر والامتنان للحضور لانخراطهم في مختلف العمليات التربوية التي تستهدف مصلحة المتعلمات والمتعلمين وتوجيههم التوجيه الأنسب لمسار مهني وعملي ناجح ومسهم اسهاما فاعلا في مسارات التنمية لتستأنف اشغال اللقاء مع السيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه للتطرق لجدول الأعمال المسطر والذي شمل النقط التالية :

دراسة مضامين التقرير حول اليوم الدراسي المنعقد بالمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بتاريخ 27/12/2017وصياغة برنامج عمل خاص بالمسارات المهنية

تقييم حصيلة الأسدوس الأول لأنشطة التوجيه بالقطاعات المدرسية

تحيين بطاقات الرغبات وبطاقات الترشيحات للشعب الخاصة وشعب المسالك المهنية والدولية في أفق توحيدها

تدبير الحملة الإعلامية للأسدوس الثاني

تحديد اللجان الإقليمية التي ستشرف على انتقاء المترشحين لكل من الباكالوريا المهنية والمسالك الدولية .

مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد