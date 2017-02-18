نقابة مفتشي التعليم : بيان استنكاري

المكتب الجهوي لجهة فاس ـ مكناس

فاس في: 16 فبراير 2017

بيان استنكاري

تلقى المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس ـ مكناس بكثير من القلق والاستغراب، في سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ قطاع التربية الوطنية بالمغرب خبر مجموعة من الإعفاءات من مهام ومن مناصب المسؤولية، وحتى من العمل في اختصاصات الإطار، بعدد من المديريات الإقليمية التابعة للجهة. وبعد دراسته للمعطيات المجمعة، تأكد له أن الأمر يتعلق بقرارات تعسفية، دون احترام الضوابط والشروط والمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعليه فإن المكتب الجهوي للنقابة؛ ومن موقع مسؤوليته النقابية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية:

يثمن البيان التضامني للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ضد القرارات غير القانونية المتخذة اتجاه الأطر التربوية والإدارية على المستوى الوطني

يستنكر بشدة كل هذه القرارات التعسفية التي تعرض لها كافة الأطر التربوية والإدارية بالجهة؛

يعلن تضامنه المطلق مع كل المفتشين ومع كل أطر التربية والتكوين المعنيين بهذه القرارات التعسفية وطنيا وجهويا وإقليميا؛ معنبرا هذه القرارات اعتداء معنويا على هيئة التفتيش.

يعتبر هذه القرارات شططا مفرطا في استعمال السلطة من قبل الإدارة وضربا للتوجهات الكبرى لدولة الحق والقانون؛

ينبه إلى التداعيات السلبية لهذه القرارات الجائرة على المنظومة التربوية المنهكة أصلا؛

يطالب الأكاديمية الجهوية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي تسيء إلى سمعة قطاع التربية الوطنية؛

يدعو كافة المفتشات والمفتشين بالجهة إلى المشاركة في مسيرة النقابات التعليمية يوم الأحد 19 فبراير على الساعة الثالثة زوالا بالرباط، كما يدعوهم إلى التعبئة واليقضة، والاستعداد للتصدي لكل هذه المؤامرات التي تحاك ضد هيئة التفتيش وضد كل نساء ورجال التعليم بكل الصيغ النضالية المشروعة.

عاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين … كل المفتشين