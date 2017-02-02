ثانوية محمد بنعمارة الإعدادية في حلة جديدة

في إطار الأنشطة الثقافية و الفنية التي دأبت ثانوية محمد بنعمارة على تفعيلها،

وبشراكة دائمة مع جمعية أمهات واباء تلاميد المؤسسة، قام بعض تلاميد الثانوية التقنية المهدي بن بركة- شعبة الفنون التطبيقية ،الاولى باكلوريا- بإنجاز رسومات على جدران المؤسسة وهي عبارة عن جداريات تزيد من جمالية الفضاء المدرسي وتعطي للتلميد رغبة أكثر في التحصيل، وحافزا لتفعيل الأنشطة التربوية و محاربة العنف المدرسي.

وهدا ان دل على شيء، إنما يدل على انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي رغم ظروف الاكتظاظ وطبيعة الوسط السوسيو-اقتصادي الصعب المتمثل في الهشاشة والفقر و المشاكل الإجتماعية خاصة بحي المساكين و فلاج الظلمة و حي السلام. إلا أن الفقر لم يكن أبدا سببا في الكسل و الشغب و تخريب ممتلكات المؤسسة بقدرما كان دافعا للإجتهاد و البدل و التحدي من أجل تحقيق متمنيات الوالدين و رد الجميل لهما.

عن جمعية الاباء.