المؤتمر الدولي حول الجبر و تطبيقاته بالرشيدية

بـــــــــــــــلاغ صـــــــــــحـفــي

تنظم شعبة الرياضيات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل من 26 إلى 28 ابريل 2017 مؤتمرا دوليا حول الجبر وتطبيقاته.

هذا الملتقى الذي ينظم لأول مرة بمدينة الرشيدية، يحضره أزيد من ستون (60) خبيرا معروفين على الصعيد الدولي من 28 دولة أجنبية وأكثر من مائة (100) مشارك ومشاركة من جامعات مغربية.

و قال الأستاذين المنظمين لهذا المؤتمر عبد الله الماموني ومحمد طاوس، إن هذا المؤتمر يحظى باهتمام ومتابعة رئاسة الجامعة وعمادة الكلية إيمانا منهما بأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تستقطب العلماء والباحثين من مختلف الجامعات في العالم حيث يمكننا هذا اللقاء من خلق وتفعيل جسور التواصل والتعاون بين الباحثين والمهتمين إضافة إلى تبادل الأفكار والعمل على إبراز دور الجبر و نظرية الأعداد وبيان أهمية ذلك في خدمة العلوم الأخرى مثل نظم المعلومات والفيزياء.

و أوضحا أن المؤتمر سيناقش محاور ومواضيع مختلفة منها الجبر التبادلي والغير التبادلي و الجبر الترابطي و ونظرية الأعداد وعلم التشفير وأشكال أخرى من التطبيقات الحية للجبر. و أضافا أيضا أن هذا المؤتمر فرصة لطلبة وطالبات الدكتوراه بالمغرب وخارجه لمناقشة والاطلاع على آخر ما توصل إليه الباحثون في مجالات الجبر و تطبيقاته.

عن اللجنة المنظمة للمؤتمر