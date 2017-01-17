المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: حفل تكريم الأطر الإدارية

ترأس السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد يوم الخميس 12يناير2017على الساعة الثالثة بعد الزوال ،بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون حفل تكريم بعض مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية المحالين على التقاعد برسم الموسم الدراسي 2015/2016،الذي نظم من طرف المكتب الاقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع وجدة تعبيرا عن خالص التقدير وعظيم الامتنان لما بذلوه من جهود وما قدموه من خدمات متواصلة بضمير مهني عال ونكران للذات للرقي بالمنظومة التعليمية .

وقد استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من ذكر الله الحكيم تلاها أحد المديرين على مسامع الحاضرين ، ليستمع الحضور لكلمة افتتاحية بالمناسبة لعضو من جمعية المديرين شملت ماقامت به الجمعية من أنشطة تربوية واجتماعية خدمة للمدرسة العمومية ، مثمنا حرصها الدائم على القيام بمبادرات تربوية هادفة تتجسد من خلال هذا الحفل التكريمي الذي يعد اعترافا لفئة من الأطر الإدارية بالجميل لما بذلوه من مجهودات طيلة مسارهم المهني .

وفي كلمة للسيد المدير الإقليمي أشاد فيها بمبادرة الأطر الإدارية وانخراطها في الأوراش التربوية والمشاريع المندمجة ،وبدور ها الفاعل في الارتقاء بالمنظومة التربوية بغية تحقيق الإصلاح الشامل، مضيفا بأن قطاع التعليم سيظل معترفا لها بالخدمات التي أسدتها في سبيل ضمان التمدرس لجميع المتعلمات والمتعلمين ،كما أشاد بخصال ومكارم المحتفى بهم وكفاءتهم المهنية ،مهنئا اللجنة التنظيمية على جهودهم المبذولة للتهييء لهذه المناسبة .

وفي ذات السياق قدمت كلمات أخرى لمختلف الهيئات النقابية وفدراليات جمعيات الإباء والجمعيات الحاضرة تجمع على تثمين هذه المبادرة القيمة التي تجسد ثقافة الاعتراف بالجميل وبالمجهودات المبذولة للسيدات والسادة المحالين على المعاش .

واستغلت المناسبة لتقديم الجائزة الوطنية لنادي المواطنة وحقوق الانسان برسم الموسم الدراسي 2015/2016 التي أحرزتها مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية ،وهي عبارة عن حاسوب محمول ومسلاط وشاشة قدمها السيد المدير الإقليمي لمدير المؤسسة بالمناسبة .وفي الختام تم تقديم هدايا رمزية للمحتفى بهم اعترافا لهم على ما أسدوه من خدمات جليلة لقطاع التربية والتكوين ، وقد حضر الحفل السيد التهامي موسي النائب الإقليمي السابق لنيابة وجدة أنجاد وأخذت صور تذكارية تؤرخ للمناسبة ،ليختتم الاحتفاء بحفل شاي على شرف المكرمات والمكرمين .

مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد