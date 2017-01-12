اعلان عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة بمؤسسة للتعليم الخصوصي
إعـــــــــــلان
تعلـن مؤسسـة دار العلوم للتعليم الخصوصي بالناظور عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة للتعليم الأولي و الإبتدائي في المواد التالية :
ـــ اللغـة الفرنسيـة
ـــ التربية الفنيـة
وذلك يوم الخمـيـس 26 يناير 2017 بمقر معهد IDI.MA بشارع الجيش الملكي.
فعلى الراغبين في اجتياز المباراة إرسال نهـج السيرة عبر البريـد الإلكتروني : ecole.edo@Gmail.com
و للمزيد من المعلومات المرجو الإتصال على الرقـم : 0665707370 من الساعة 9 صباحا الى الساعة الواحـدة بعد الزوال.
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