اعلان عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة بمؤسسة للتعليم الخصوصي

إعـــــــــــلان

تعلـن مؤسسـة دار العلوم للتعليم الخصوصي بالناظور عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة للتعليم الأولي و الإبتدائي في المواد التالية :

ـــ اللغـة الفرنسيـة

ـــ التربية الفنيـة

وذلك يوم الخمـيـس 26 يناير 2017 بمقر معهد IDI.MA بشارع الجيش الملكي.

فعلى الراغبين في اجتياز المباراة إرسال نهـج السيرة عبر البريـد الإلكتروني : ecole.edo@Gmail.com

و للمزيد من المعلومات المرجو الإتصال على الرقـم : 0665707370 من الساعة 9 صباحا الى الساعة الواحـدة بعد الزوال.