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اعلان عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة بمؤسسة للتعليم الخصوصي

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إعـــــــــــلان

تعلـن مؤسسـة دار العلوم للتعليم الخصوصي بالناظور عن اجراء مباراة لتشغيل أساتذة للتعليم الأولي و الإبتدائي في المواد التالية :
ـــ     اللغـة الفرنسيـة
ـــ    التربية الفنيـة

وذلك يوم الخمـيـس 26  يناير 2017 بمقر معهد  IDI.MA  بشارع الجيش الملكي.
فعلى الراغبين في اجتياز المباراة إرسال نهـج السيرة عبر البريـد الإلكتروني : ecole.edo@Gmail.com
و للمزيد من المعلومات المرجو الإتصال على الرقـم :  0665707370  من الساعة 9 صباحا الى الساعة الواحـدة بعد الزوال.

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