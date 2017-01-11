براعم مدرسة المختار السوسي بتاوريرت يتالقون في منافسات كرة القدم المدرسية
بعد مباريات شيقة في كرة القدم المدرسية بين مجموعة من المؤسسات التعليمية باقليم تاوريرت تأهل براعم مدرسة المختار السوسي الى نصف النهاية بعد ان كانت حصيلة المباريات كالتالي
::مدرسة المختار السوسي 2 مدرسة العندليب 0
مدرسة الوحدة 0 مدرسة المختار السوسي 0
مدرسة الامل 1 مدرسة المختار السوسي 0
مدرسة المختار السوسي 0 مدرسة مولاي علي الشريف 3
مدرسة المختار السوسي 2 مدرسة العرفان 1
اما في المباراة التي جمعت مدرسة المختار السوسي بمدرسة التقدم فقد الت النتيجة لمدرسة المختار السوسي بالضربات الترجيحية
هذا ويتكون فؤيق المؤسسة من التلاميذ الاتية اسماؤهم
امين رفيق+يونس زرقون+محمد زعوم+محمد سبيع+
نبيل زكاني+
ايوب الزهري+ابراهيم الزهري+اسامة العطار+ايمن بنجلول+محمد قشمار+مولود زرقون+يوسف عزيزي
وتجدر الاشارة الى ان هذه النتائج جاءت بفضل مجهودات الطاقم التربوي المكلف بالمجال الرياضي داخل المؤسسة وهم:الاستاذ بوزيان كوريدة والاستاذ عبد الله بنسعاد والاستاذ عبد العزيز حصحاص
نتمنى لبراعم المؤسسة التالق في مباريات مقبلة.
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