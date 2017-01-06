مدرسة المختار السوسي تحتفل بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال

تخليدا لذكرى تقديم وثيقة الاسقلال سطرت مدرسة المختار السوسي بتاوريرت برنامجا حافلا بالانشطة التربوية والفنية والاجتماعية,للتعريف بهذه المناسبة والحقبة الزمنية الخالدة للوطن ورجالاته الذين ساهموا في تحريره من براثين الاستعمار.

جاء هذا البرنامج على الشكل التالي:

1 توزيع نظارات طبية على المعوزين من ضعاف البصر بالمؤسسة,تم توفيرها من أحد المحسنين الذي لا نعرف هويته,بل يتواصل مع المؤسسة من خلال صديق له كان استاذا بها وتقاعد في الموسم الفارط وهو الاستاذ الحنبالي الحسين جازاه الله خيرا,اضافة الى تدخل احد الاساتذة العاملين بالمؤسسة وهو الاستاذ عبد الله عومو .

هذا وقد تم توزيع النظارات على المتعلمين يوم الخميس 5/1/2017 بحضور جميع اعضاء جمعية الاباء بالمؤسسة وبعض الاطر التربوية والادارية وامهات واباء المستفيدين منها.

كما تضمن البرنامج بعض الانشطة الاخرى سيتم عرضها يوم 10/1/2017 وهي كالاتي:

1 عرض يعرف بالمناسبة تلقيه الاستاذة مالكة حسيسو لفائدة 70 تلميذا وتلميذة من المستوى السادس

2 مسابقة ثقافية بين متعلمي المستوى السادس تحت اشراف الاستاذين مالكة حسيسو وعبد الله بنسعاد

3 مسابقة في الرسم يتنافس فيها تلاميذ المستوى الخامس تحت اشراف الاستاذة سعيدة ساجي

كما سيتم تقديم حصة تحسيسية حول المناسبة في نفس اليوم لفائدة جميع المتعلمين.

من هذا المنبر اتقدم بصفتي رئيسا للمؤسسة اصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء جمعية الاباء واستاذات واساتذة المؤسسة بالشكر الجزيل للمحسن الخفي الذي وفر النظارات في سنوات سابقة وخلال هذه السنة للمتعلمين المعوزين املين من ذي المعارج ان يحفظه في صحته وذويه ورزقه كما نتقدم بنفس الشكر الى الاستاذ الحسين الحنبالي مصداقا لقوله تعالى:

سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم