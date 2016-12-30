اختتام الاختبارات الشفوية والعملية الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة بجهة الشرق

انتهت كما هو معلوم الاختبارات الشفوية والعملية الخاصة بمباريات توظيف اساتذة التعليم من الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي يوم الخميس 29 دجنبر 2016. واجتاز هذه الاختبارات التي امتدت على مدى أربعة أيام، ابتداء من يوم الاثنين 26 دجنبر، 708 مترشحة و مترشحا بالأسلاك التعليمية الثلاث (ابتدائي، إعدادي وتأهيلي). وتهدف هذه الاختبارات بشقيها الشفوي والعملي إلى التأكد من مدى جاهزية المترشح لتحمل مسؤولية التدريس ، وضمانا لنجاح هذه المحطة فقد عبأت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق خبرات واطر تربوية جهوية مهمة حيث تم تشكيل 49 لجنة للاختبارات الشفوية تضم ازيد من 148عضوا من المفتشين التربويين والاساتذة المكونين والاساتذة الممارسين من ذوي الخبرة ، من مختلف المديريات الاقليمية التابعة لأكاديمية جهة الشرق، بالإضافة الى توفير لجن ادارية وتقنية سهرت طيلة المدة على تنظيم هذه العملية. هذا وقد تم تخصيص ثلاثة مراكز للاختبارات تابعة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق هي مركز المسيرة ومركز بودير ومركز القدس . ولضمان ظروف مناسبة لعمل هذه اللجان فقد تم توفير التغدية بمقر الاكاديمية وكذا المبيت بمركز القدس بالنسبة للأطر الوافدة من مناطق بعيدة.

هذا وقد مرت هذه العملية في ظروف جيدة تحضيرا وإعدادا وتنظيما ومراقبة ،مكنت جميع الاساتذة المتدربين من اجتياز هذا الاستحقاق التربوي الجهوي في ظروف عادية و مناسبة ، عكستها الاجواء الطيبة التي سادت مراكز الامتحانات اثناء عملية الاجراء والانضباط الكبير الذي أبان عليه جميع المترشحين ، مما ساعد على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين ، وفتح المجال امامهم للاستحقاق والتميز وسط اجواء تنظيمية محكمة يذكر ان الاختبارات الكتابية لهذا الاستحقاق جرت ايام 14 و 15 و16 دجنبر 2016.

خلية الاتصال بالمركز الجهوي بوجدة